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До одного з пляжів Одеси припливли лебеді

Категорія: Новини / Фоторепортаж


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Три прекрасных белоснежных лебедя плавали сегодня у побережья Одессы, на одном из городских пляжей. Они не проявляли беспокойства и спокойно кормились у самой кромки воды, удивительно красиво изгибая шею. Это – лебеди –шипуны, исчезающий вид, внесенный в Красную книгу многих городов и стран. Они прилетели к нам на зимовку и с наступлением тепла вернуться в родные, северные края. Если увидите этих красавцев, не старайтесь кинуть им хлеб – он для них вреден. Зато эти птицы с охотой поедают водные растения и мелких морских животных, а из «человеческой пищи» им больше подходят нарезанные кусочки овощей, листья салата, запаренное зерно – овес, ячмень, пшеница, просо.

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