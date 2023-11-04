Автор: Екатерина Присяжнюк
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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов главы нашего государства следующей весной.
Проведение избирательной гонки во время полномасштабной войны с РФ приведет к "беспрецедентным" вызовам, рассказал глава МИД Украины во время брифинга, сообщает Sky News. "Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает различные "за" и "против" (насчет проведения выборов президента - Ред.), - заявил чиновник.
Стоит отметить, что очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2024 года. Именно весной следующего года подходит к концу пятилетний срок президентства Зеленского.