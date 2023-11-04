Проведение избирательной гонки во время полномасштабной войны с РФ приведет к "беспрецедентным" вызовам, рассказал глава МИД Украины во время брифинга,Sky News. "Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает различные "за" и "против" (насчет проведения выборов президента - Ред.), - заявил чиновник.