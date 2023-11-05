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Сьогодні, 10:00

В Одесі велосипедистка загинула під колесами поїзда

Категорія: Новини / Події

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Машинист ей сигналил, а затем применил экстренное торможение, но тщетно. Поезд насмерть сбил женщину на велосипеде в Одессе под Ивановским мостом.

Источник: местная полиция.

Подробности: Событие произошло утром 3 ноября. В полиции сообщили, что машинист сигналил, а затем применил экстренное торможение, однако велосипедистка на путях игнорировала приближение поезда.

"К сожалению, столкновения избежать не удалось, что привело к смерти велосипедистки", - рассказали правоохранители и добавили, что в настоящее время открыто уголовное производство по статье 276 (нарушение правил безопасности движения).





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