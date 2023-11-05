Самые юные - в фокусе внимания прошедшего в Шардже Х Международного кинофестиваля, посвященного детям и подросткам. В рамках мероприятия, демонстрирующего лучшие работы для этой возрастной группы, состоялись 3 мировые премьеры и 43 региональные.

Директор фестиваля шейха Джавахер Бинт Абдулла Аль Касими рассказала нашему каналу об уникальности проекта, который в этом году представляли 37 стран. "Мы не рассматриваем его как какое-то событие с красной дорожкой и промоушеном, с прожекторами и суперзвездами, - уточнила она. - По сути, речь идет о вдохновении, образовании, о том, как приобщить детей к киноиндустрии, как помочь им стать сценаристами, режиссерами, актерами".

В этом году открывал фестиваль анимационный фильм "Зоопарк" режиссера Тарика Аль Римави. В нем рассказана история маленького мальчика на фоне палестино-израильского конфликта. "С моей точки зрения, анимация и кино в целом - это не только развлечение, - заметил Римави в интервью Euronews. - Это - еще и передача посланий любви, мира и надежды, особенно детям, живущим в районах, охваченных войной, в частности, в Газе и Палестине".

Это чувство разделяют организаторы фестиваля, уточняя, что программа нацелена на создание пространства для размышлений и роста. "Дети, молодые люди сегодняшнего дня намного умнее. Они очень не предвзяты, задают много вопросов, так что фильмы, которые они смотрят, должны нести ответы, - убеждена Джавахер Бинт Абдулла Аль Касими.

Организаторы делают ставку на кинематографистов ОАЭ, призывая их снимать для молодой аудитории. На мероприятие были приглашены и многообещающие юные таланты, такие как Ян Раме, египетский мальчик, актер, получивший награду "Выдающиеся ораторы". А на полях фестиваля для зрителей работали самые разные мастер-классы, где под руководством экспертов ребята учились искусству сторителлинга и овладевали секретами профессионального грима.

"Вокруг много талантливых, одаренных детей, но порой они не знают, как это проявить, - говорит Рафия Мохаммед, коуч - Наблюдая, как мы работаем, они вдруг понимают, что у них, как и у нас, есть страсть к гриму, спецэффектам или актерскому мастерству".

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