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Митрополит Агафангел звершив Божественну літургію у храмі Казанської ікони Божої Матері
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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