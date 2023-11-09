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7-11-2023, 10:00

Авторський вечір Олександра Супруна, присвячений 50-річчю творчої діяльності

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Авторский вечер Александра Супруна, приуроченный к 50-летию творческой деятельности 12.11.2023 14:00, Запорожье, пр. Соборный 158 б, арт-студия Гармония, тел для справок 096 360 88 08

 

Юбилейный концерт к 25-летию творческой деятельности Александра Супруна прошел в марте 2000 года в помещении концертного зала имени Глинки. В первом отделении с презентацией моноспектакля "Столбовые дворяне" и книги "Путешествие в страну 2К" выступил юбиляр, во втором - друзья и коллеги по Запорожскому КСП. Во второй части второго отделения - известный писатель-сатирик Андрей Новиченко (Запорожье) и АлексейЮбилейный концерт к 25-летию творческой деятельности Александра Супруна прошел в марте 2000 года в помещении концертного зала имени Глинки. В первом отделении с презентацией моноспектакля "Столбовые дворяне" и книги "Путешествие в страну 2К" выступил юбиляр, во втором - друзья и коллеги по Запорожскому КСП. Во второй части второго отделения - известный писатель-сатирик Андрей Новиченко (Запорожье) и Алексей Недвига.





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