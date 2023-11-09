1:31 - В воскресенье, 29-го октября, Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, священноархимандрит Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, возглавил Божественную литургию в соборном храме обители, освященном в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

3:46 - 31-го октября митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в храме села Красноселка Одесского района. Владыке митрополиту сослужили архиепископ Южненский Диодор, настоятель храма протоиерей Александр Волоконский и духовенство епархии.

6:53 - После богослужения в селе Красноселка митрополит Агафангел посетил храм в честь святой блаженной Ксении в соседнем селе Иличанка, где Владыку митрополита хлебом-солью встретили настоятель и благодарные верующие. В ходе визита был совершен молебен на начало доброго дела - строительство на прилегающей территории нового храма в честь Ахтырской иконы Божией Матери.

8:02 -Делегация Одесской епархии – протоиерей Мирослав Вдодович и архидиакон Андрей Пальчук - приняли участие в форуме «Лаборатория восстановления Украины», который состоялся в итальянском городе Милане. Как известно, именно Италия согласилась принять непосредственное участие в восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы.

16:13 - Преподобный Амвросий Оптинский говорил: «Пред судом Божиим имеют значение не характеры, а направление воли. Знайте, что характеры имеют значение только на суде человеческом и потому или похваляются, или порицаются; но на суде Божием характеры, как природные свойства, ни одобряются, ни порицаются. Господь взирает на благое намерение и понуждение к добру и ценит сопротивление страстям, хотя бы человек иногда от немощи и побеждался чем. И опять, Господь осуждает нерадение и непротивление страстям, ведая тайная сердца и совесть человека, и естественную его силу к добру, и окружающие его обстоятельства».