На украинско-польской границе второй день польские перевозчики блокируют движение грузовиков. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Польша не принимает грузовики из Украины, которые идут через пункт пропуска "Ягодин", а вот через ПП "Краковец" и "Раву-Русскую" движение грузового транспорта происходит.

В то же время Демченко сообщил, что осложнение движения отмечается на всех трех направлениях.

"В пункте пропуска "Ягодин" польская сторона не принимает грузовики, которые идут из Украины, а также мы не отмечаем, что идет интенсивный поток из Польши в Украину. Возможно, несколько транспортных средств в час прибывают из Польши. А в пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская" все же движение грузовиков из Украины в направлении Польши идет", – сказал Демченко.

По его словам, также ограничено движение для грузовиков из Польши в Украину. За час полный контроль по обе стороны границы проходят лишь несколько транспортных средств, прибывающих из Польши.

По данным ГПСУ, по состоянию на утро 7 ноября, на направлении пункта пропуска "Ягодин" около 160 грузовиков ожидали возможность пересечь границу. Вблизи ПП пропуска "Краковец" их было около 100, вблизи "Равы-Русской" – около 50.

Он добавил, что участники акции не препятствуют движению автобусов и легкового транспорта.

Накануне десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал блокаду "болезненным ударом в спину Украине" и призвал прекратить ее.

Ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз пошел на беспрецедентные шаги для поддержки украинской экономики и на год отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024 года.

Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему.

Еще одно требование – ужесточение правил перевозок по ЕКМТ, сертификату Европейской конференции министров транспорта.