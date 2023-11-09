В Лондоне экоактивисты движения Just Stop Oil разбили защитные стекла картины Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». Таким образом они выразили протест против планов британского правительства выдать новые лицензии на разработку нефтяных месторождений. Перед этим для привлечения внимания к изменениям климата представители движения облили томатным супом картину «Подсолнухи» Винсента Ван Гога.

Соответствующее видео из Национальной галереи, где находилась картина 17-го века, опубликовали на странице движения в соцсети X.

По словам представителей JSO, они хотели воспроизвести картину, когда в 1914 году Мэри Ричардсон нанесла семь ударов топором по изображению Венеры в знак протеста против ареста лидера суфражистского движения Эммелин Панкхерст.

«Сегодня я использую подобные методы в борьбе за климатическую справедливость. В детстве я мечтала стать астронавтом или певицей. Я представлял себе будущее, каким бы нелепым оно ни было. Теперь эти мечты развеялись. Будущее, в которое мы направляемся, лишено места для них», - сказала 22-летняя активистка Ханан Амер.

Ее 20-летний напарник Гаррисон Доннелли заявил, что «сейчас политики подводят людей так же, как подвели женщин в 1914 году». «Я не хочу быть здесь, но я не могу дальше наблюдать, как это правительство подводит нас всех», - добавил он.

В Национальной галерее сообщили, что картина Диего Веласкеса получила «минимальные повреждения» и нуждается в реставрации, прежде чем ее снова выставят в зале, пишет The Telegraph.

Против обоих протестующих возбуждены уголовные дела за их вероятное участие в других вандальных акциях протеста JSO.

Еще не забыты времена, когда картины в музеях висели без стекла, а террористам давали большие сроки. Сегодня же культурный террор стал перфомансом и неотъемлемой частью информационной среды по удержанию фокуса внимания на заказанной, кем-то очень могущественным, информационной повестки.

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