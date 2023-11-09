Верховная Рада со второй попытки приняла закон о перенаправлении "военного" НДФЛ с местных бюджетов в государственный на нужды оборонно-промышленного комплекса.

Как передает УНИАН, об этом сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа. "Рада поддержала во втором чтении проект закона 10037 о "военном НДФЛ". За - 253", - написала она в Facebook.

По ее словам, доходы Дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд государственного бюджета и направляются на нужды обороны. Так, с 1 октября по 31 декабря 2023 года "военный" НДФЛ направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: Госспецсвязи на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

В Министерстве финансов отметили, что ресурс от НДФЛ с военных (96,3 млрд грн) в 2024 году будет направлен в спецфонд госбюджета на конкретные цели:

45% для производства и закупки спецтехники и оборудования – беспилотники, морские дроны) - Администрации Госспецсвязи;

45% Минстратегпрома для выполнения программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, внедрения новых технологий и для изготовления продукции оборонного назначения.

10% распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ.

Также для компенсации возможных потерь доходов в следующем году предусмотрено направить на местный уровень базовую дотацию (21,1 млрд гривен); дополнительную дотацию (33,4 млрд гривен). Кроме этого, в распоряжении органов местного самоуправления останется реверсная дотация (14,1 млрд гривень) и дополнительно будет перечислено в регионы 4% НДФЛ (12,3 млрд гривен) для устойчивого прохождения отопительного сезона.

В Минфине напомнили, что в соответствии с законодательством Украины, доходы военнослужащих подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), и соответствующие суммы налога удерживаются с их заработных плат. Однако, сумма удержанного НДФЛ сразу компенсируется военнослужащим обратно за счет средств из государственного бюджета.

"Это означает, что, на практике, у военнослужащих не уменьшаются начисления через уплату налога. То есть они получают свое денежное обеспечение в полном объеме", - отметили в министерстве.

Эпопея с военным НДФЛ

В сентябре 2023 года стало известно, что Кабмин предлагает направить налоги военных на нужды армии. Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год планирует забрать у общин налог с доходов военнослужащих, который является важным источником наполнения местных бюджетов. По словам министра финансов Сергея Марченко, этот налог планировалось перераспределить и направить на финансирование сектора безопасности и обороны.

Это было связано с тем, что из-за значительных объемов выплат военнослужащим местные бюджеты получали большие поступления. После ряда коррупционных скандалов с закупками барабанов и овощерезок для укрытий, строительством ненужных стадионов на линии фронта и тотальным ремонтом дорог по всей Украине остро встал вопрос о необходимости изъятия у местных бюджетов "избытка" средств и направления его непосредственно на нужды военных.

В Минфине ответили, есть ли риски для местных бюджетов. Местные бюджеты ни в коем случае не останутся недофинансированными, пообещали в Минфине.

20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №10037. После этого, по словам нардепа Ярослава Железняка, местные власти резко увеличили объемы закупок. Так, почти 3 млрд гривень выделила на ремонт дорог Днепропетровская ОВА, на такие же цели направили 315 млн гривень в Волынской области.

17 октября Рада должна была принять закон окончательно во втором чтении, но тогда депутаты не собрали достаточного количества голосов.