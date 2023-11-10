Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Об этом он заявил в интервью нидерландской телерадиокомпании NOS, сообщает "Европейская правда".

"Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с Европейским Союзом", – сказал он, добавив, однако, что более жесткий языковой закон все изменил.

"Мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена", – заявил Орбан, отвечая на вопрос, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой", – заявил Орбан.

Он имеет в виду недавно введенный в Украине закон, который обязывает меньшинства, а не только венгерское, получать не менее 70% образования на украинском языке. Таким образом, дети, которые растут в венгроязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в обучении, обеспокоены в Венгрии.

"Мы не можем с этим смириться", – заявил Балаж Орбан.

"Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз", – подчеркнул он.

По данным "Радио Свобода", Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В то же время другие три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

Среди не полностью выполненных критериев – реформы законодательства в отношении нацменьшинств.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия, скорее всего, будет рекомендовать странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения всех семи критериев.

Кроме того глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, которого цитирует Telex. Утверждает, что Украина "не соответствует необходимым условиям, она не отвечала им до войны и с тех пор не приблизилась к ним".

"Мы солидарны с Украиной, мы всегда осуждали российскую агрессию и оказывали значительную финансовую поддержку и гуманитарную помощь, но это не меняет того факта, что Украина не выполнила условия для переговоров с ЕС... будь то обещания относительно национальностей, или Копенгагенские критерии, или ситуация с коррупцией", – утверждает представитель Орбана, которого цитирует также Magyar Nemzet.





Также он говорит, что в венгерском правительстве соглашаются с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о "тотально коррумпированной Украине".

Гуйяш сказал, что правительство Венгрии предложило бы Украине "привилегированное партнерство" вместо членства в ЕС.

Говоря о помощи Украине, которая сейчас воюет против РФ, представитель администрации Виктора Орбана сказал, что ЕС нуждается в новой стратегии.

Ранее политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Кроме того, глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что вступление в Евросоюз Украины, пока там идет война, принесет войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто".