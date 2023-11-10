Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.
Об этом он заявил в интервью нидерландской телерадиокомпании NOS, сообщает "Европейская правда".
"Мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена", – заявил Орбан, отвечая на вопрос, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой", – заявил Орбан.
Он имеет в виду недавно введенный в Украине закон, который обязывает меньшинства, а не только венгерское, получать не менее 70% образования на украинском языке. Таким образом, дети, которые растут в венгроязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в обучении, обеспокоены в Венгрии.
По данным "Радио Свобода", Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В то же время другие три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.
Среди не полностью выполненных критериев – реформы законодательства в отношении нацменьшинств.
По данным Bloomberg, Еврокомиссия, скорее всего, будет рекомендовать странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения всех семи критериев.
Кроме того глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, которого цитирует Telex. Утверждает, что Украина "не соответствует необходимым условиям, она не отвечала им до войны и с тех пор не приблизилась к ним".
Также он говорит, что в венгерском правительстве соглашаются с заявлением бывшего президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о "тотально коррумпированной Украине".
Гуйяш сказал, что правительство Венгрии предложило бы Украине "привилегированное партнерство" вместо членства в ЕС.
Говоря о помощи Украине, которая сейчас воюет против РФ, представитель администрации Виктора Орбана сказал, что ЕС нуждается в новой стратегии.
Ранее политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.
Кроме того, глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что вступление в Евросоюз Украины, пока там идет война, принесет войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто".