Министерство образования и науки выступило на стороне студентов Львовской политехники, требующих от вуза не сотрудничать с людьми, не относящимися с уважением к украинским защитникам.

В ответе на запрос «Суспильного» МОН отметило, что преподаватели должны не только передавать знания молодежи, но и воспитывать уважение к фундаментальным ценностям. Среди них — достоинство человека и уважение украинских защитников и защитниц. Для этого вузы должны выбирать в штат тех педагогов, которые сами являются носителями таких идей.

«Министерство поддерживает требования студентов к не сотрудничать с людьми, которые не разделяют фундаментальные ценности, например достоинство человека и уважение наших защитников и защитниц», — говорится в ответе на запрос.

В МОН подчеркнули, что вузы самостоятельно назначают и увольняют с должности преподавателей и работников образования. Поэтому университеты несут ответственность за то, чтобы эти люди были «не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и моральных убеждений».

До этого Национальный университет «Львовская политехника» отграничивался от высказываний своей преподавательницы Ирины Фарион. Вуз отметил, что имеет правила общения и поведения участников академического сообщества, однако не отвечает за высказывания работников и студентов вне университета.

Что сказала Фарион?

В эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» языковед Ирина Фарион заявила, что «категорически не принимает» то, что некоторые военнослужащие бригады «Азов» и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою.

«Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке — пусть себя назовут "русскими". Почему они такие очумелые? […] Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм — выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко», — подчеркнула языковед.

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что правоохранители должны обратить внимание на деятельность Фарион. А та ответила, что военный имеет «кацапскую» фамилию.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания через высказывания Фарион. Коллегия студентов Львовской политехники также призвала стражей порядка проверить высказывание своей преподавательницы. На входе во Львовскую политехнику появились листовки с призывом «не молчать», когда «порочат честь украинских воинов», и уволить Фарион.