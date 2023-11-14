1:24 - 5-го ноября Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил праздничную Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Казанская» в сослужении благочинных и городского духовенства.





3:56 - 9-го ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца и Собора святых Киевской духовной академии, в Покровском Голосеевском монастыре состоялись торжества по случаю праздника, которые возглавил Блаженнейший Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, проректор Одесской духовной семинарии по воспитательной работе архимандрит Анастасий (Бедников) принял участие в праздничных богослужениях и в Актовом дне Киевских духовных школ.

5:31 - 8-го ноября, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию по случаю престольного праздника в храме великомученика Димитрия Солунского в селе Криничное Болградского района. Архиепископу Сергию сослужило духовенство Измаильского и Болградского благочиний.

6:41 - Продолжаются работы по консервации Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы. Так, на минувшей неделе начали масштабный демонтаж металлических ферм, поврежденных в результате обстрела 23-го июля 2023-го года. Все работы проводятся, как и ранее, на средства Одесской епархии, небезразличных одесситов и личные средства управляющего нашей епархией митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

10:52 - В Одессе, на 2-ом Христианском кладбище продолжаются ремонтно-восстановительные работы на участке № 65, где находятся захоронения насельниц Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря, преподавателей и воспитанников Одесской духовной семинарии. Приглашаем всех желающих принять участие в добром, богоугодном деле, молитвой и трудом почтить память тех, кто посвятил свою жизнь служению Господу.

11:56 - Жил богатый человек, жил хорошо и пышно. И был другой, Лазарь, который лежал в струпьях у его дверей и желал напитаться хотя бы крошками, падающими со стола богача, но никто ему их не давал. И вот оба умерли. Лазарь попал в лоно Авраамово, а богач – в место мучений. И тогда богач просит Авраама, чтобы пришел Лазарь, омочил перст в воде и облегчил его муки, но Авраам отказывает ему в этой милости. Тогда богач просит, чтобы Лазарь пришел к его братьям, предупредил, чтобы хоть они-то не погибли. «Моисея имеют пророком и пусть его слушают», – отвечает Авраам. «Нет, – говорит богач, – не послушают, вот если кого из мертвых встретят, тогда поверят». И тогда Авраам утверждает: «Если Моисея и пророков не слушают, то если и мертвые воскреснут, не поверят» (Лк.16, 29–31). Вот такая история о конце человеческой жизни и о суде. История о том, как нам умирать, потому что нет ничего более очевидного для каждого человека, чем его будущая смерть. О своей судьбе мы ничего не знаем. Не знаем, что будет с нами через десять минут, но единственное, что мы знаем о себе точно, так это то, что когда-нибудь умрем, как все до нас. Имя Лазаря мы знаем, а имя богача стерто из Евангелия, книги жизни. Что, собственно говоря, он сделал плохого? Евангелие не говорит нам, что он был дурным человеком. Напротив, Евангелие говорит нам, что это был хороший человек. Даже находясь в аду, он беспокоился о своих сродниках и заботился, чтобы они не погибли. Он мучился, но никому мучений не желал. Вот такой обычный человек, как все люди, только он назван богачом. И не потому, что богатство плохо, а нищенство хорошо. Богатство здесь означает совсем другое – самодостаточность, когда человек живет в своем замкнутом мире, ничего и никого вокруг себя не замечая. Ему в этом мире хорошо, ему никто не нужен. И в место мучений он попал только потому, что его мир был закрыт для Бога. Такое может случится с каждым из нас, потому что мы знаем, что Бог есть, но живем так, как будто Его нет, как будто нам не предстоит с Ним встретиться. Мы надеемся, что когда-нибудь потом у нас еще будет время пожить для Бога. История о богаче и Лазаре повествует нам о том, как человек может пройти мимо своего спасения, как бездарно может закончиться жизнь, проведенная в своем благополучном маленьком мире. Господь в мир пришел, чтобы всех спасти, каждому из нас дается такая возможность, а мы от нее отворачиваемся. Главное – увидеть в этом богаче себя, самодовольного, самодостаточного и отлученного от Бога и начать менять свою жизнь уже сегодня.



