Урбанишады

Популярная политика. О том как вечность скрывается в складках современности.

Игорь Назаренко и Вячеслав Паненко об актуальных смыслах окружающей действительности

Государство поглотило человека как индивидуальность.

Поклонение государству занимало поклонения Богу.

Государство проникает в личную жизнь своих граждан, указывает что думать, что делать. Оно стало новой религией.

Интеллект никогда не находится в бездействии, его нельзя скопировать и подогнать под стандарты и, следовательно, нельзя преподавать.

Быть хорошим гражданином — значит функционировать эффективно в пределах норм данного общества.

Игорь Назаренко и Вячеслав Паненко об актуальных смыслах окружающей действительности

00:24 – животрепещут ли проблемы

01:24 – о человеке и физлице и гражданине

02:40 – элита происходит из богов

03:45 – народ, демос и охлос

05:00 – откуда выбирают президентов в Казахстане

05:50 – что искать в интернете 07:17 – охлократия и демократия

09:40 – закулиса научилась управлять хаосом

10:50 – как государство захватило поляну церкви

12:00 – задача крестьянства страдать

12:54 – государство как суррогатная церковь

14:45 – моя пария – моя церковь

16:45 – влияние средневековых корпораций на окружающий мир

18:15 – о платных туалетах в Древнем Риме

20:30 – гражданин – тот, кто имеет права, а не только обязанности

23:45 – приватизация кейнсианства

26:00 – лоббисты на службе капитала

28:00 – история с мужем Нэнси Пелоси

29:45 – чтоб народ не борзел

30:30 – деньги — это кредит

31:50 грядущий пересчет богатств



