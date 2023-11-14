Урбанишады

Популярная политика. О том как вечность скрывается в складках современности.
Игорь Назаренко и Вячеслав Паненко об актуальных смыслах окружающей действительности
Государство поглотило человека как индивидуальность.
Поклонение государству занимало поклонения Богу.
Государство проникает в личную жизнь своих граждан, указывает что думать, что делать. Оно стало новой религией.
Интеллект никогда не находится в бездействии, его нельзя скопировать и подогнать под стандарты и, следовательно, нельзя преподавать.
Быть хорошим гражданином — значит функционировать эффективно в пределах норм данного общества.
Игорь Назаренко и Вячеслав Паненко об актуальных смыслах окружающей действительности
00:24 – животрепещут ли проблемы
01:24 – о человеке и физлице и гражданине
02:40 – элита происходит из богов
03:45 – народ, демос и охлос
05:00 – откуда выбирают президентов в Казахстане
05:50 – что искать в интернете 07:17 – охлократия и демократия
09:40 – закулиса научилась управлять хаосом
10:50 – как государство захватило поляну церкви
12:00 – задача крестьянства страдать
12:54 – государство как суррогатная церковь
14:45 – моя пария – моя церковь
16:45 – влияние средневековых корпораций на окружающий мир
18:15 – о платных туалетах в Древнем Риме
20:30 – гражданин – тот, кто имеет права, а не только обязанности
23:45 – приватизация кейнсианства
26:00 – лоббисты на службе капитала
28:00 – история с мужем Нэнси Пелоси
29:45 – чтоб народ не борзел
30:30 – деньги — это кредит
31:50 грядущий пересчет богатств