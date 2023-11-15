Продажи элитных автомобильных номеров в Украине бьют рекорды. Как правило, ими оснащают дорогие модели премиум-класса.

В 2023 году в Украине стали активнее заказывать так называемые "красивые" автомобильные номера с платными комбинациями цифр. В августе и октябре ими оснастили по 800 новых и ввезенных из-за рубежа подержанных авто. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Самыми популярными являются элитные номера авто с комбинацией 7777 – с ними уже зарегистрировали около тысячи машин (их номерные знаки отличаются комбинациями букв). По 200 авто ездят с номерами 0001 и 8888. В 2023 году также пользуются спросом номерные знаки 0007: с января по октябрь их получили 145 авто – в полтора раза больше, чем в 2021 году. На втором месте – комбинация 9999 (123 регистрации против 80 два года назад).