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Сьогодні, 16:00

В Україні різко зріс попит на "гарні" платні номери авто: найпопулярніші комбінації

Категорія: Новини / Події

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Продажи элитных автомобильных номеров в Украине бьют рекорды. Как правило, ими оснащают дорогие модели премиум-класса.

В 2023 году в Украине стали активнее заказывать так называемые "красивые" автомобильные номера с платными комбинациями цифр. В августе и октябре ими оснастили по 800 новых и ввезенных из-за рубежа подержанных авто. Об этом сообщает "Экономическая правда". 

 

Самыми популярными являются элитные номера авто с комбинацией 7777 – с ними уже зарегистрировали около тысячи машин (их номерные знаки отличаются комбинациями букв). По 200 авто ездят с номерами 0001 и 8888. В 2023 году также пользуются спросом номерные знаки 0007: с января по октябрь их получили 145 авто – в полтора раза больше, чем в 2021 году. На втором месте – комбинация 9999 (123 регистрации против 80 два года назад).

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Как правило, платные номера устанавливают на премиальные авто
Чаще всего "красивые" номера выбирают для дорогих моделей премиум-сегмента, спрос на которые также вырос в последнее время. Особенно они популярны у владельцев Lexus LX, Land Rover, Porsche Cayenne, Mercedes GLE, Toyota Land Cruiser, BMW X6 и X7.



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