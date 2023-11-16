14 ноября 2023 года рядом одесских телеграмм-каналов было распространено видео, на котором сотрудники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в автомобиль. Причина этому – якобы, отказ от получения повестки.

Государственное бюро расследований начало расследование этого инцидента. Сотрудники уже провели комплекс неотложных следственных действий, допросили свидетелей, а также всех участников происшествия. Также изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы.

Сейчас открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Государственное бюро расследований и в дальнейшем будет проверять законность проведения мобилизационных процессов в Украине.

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