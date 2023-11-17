Запад стоит перед вопросом: можно ли эффективно противостоять российской агрессии в Украине, когда основное внимание уделяется событиям на Ближнем Востоке? Новые исследования показывают, что общественное мнение на Западе не оптимистично относится к идее победы в этой войне. Об этом пишет болгарский журналист Иван Крастев в статье, опубликованной Financial Times, передает Фокус.

Отмечается, что идеи и стратегии, как "ястребов", так и "голубей" в отношении Украины, кажутся оторванными от реальности. Это отражает ухудшение общественного настроения как в Украине, так и на Западе. Сейчас внимание мировой общественности сосредоточено на Ближнем Востоке, что делает поддержку Украины со стороны Запада не такой очевидной, как ранее.

Сегодня Европа столкнулась с двумя разными, но тесно связанными конфликтами, которые угрожают не только безопасности, но и политической идентичности. Обе войны, в которых участвуют ядерные державы, имеют значительное символическое значение, считает Крастев

"Война между Израилем и ХАМАС не только переключила внимание общественности на Ближний Восток и создала конкуренцию за ресурсы, но и ослабила представление о том, что в характере российской агрессии есть что-то исключительное. Когда Россия прекращала поставки энергоносителей в города Украины, ее обвиняли в совершении военных преступлений. Израиль лишил Газу энерго- и водоснабжения. Готовы ли Украина и Запад назвать это военными преступлениями?" — пишет Крастев. За пределами Запада видят проблему в Украине

Опрос, проведенный "Европейским советом по международным отношениям", показал интересующий факт: общественное мнение в крупных незападных странах больше заинтересовано не в том, как закончится война, а когда она закончится.

"Главным препятствием на пути к миру общественность считает Запад и Украину, а не Россию. Большинство жителей так называемого Глобального Юга ожидают, что в ближайшие пять лет Москва одержит верх, и рассматривают этот конфликт как прокси для противостояния между США и Россией", — пишет журналист.

Эксперты указывают на то, что Кремль и ранее ошибочно рассчитывал на быстрое завершение "специальной военной операции" в Украине и на приветствие российской армии как освободителей. Однако, как отмечает болгарский эксперт, агрессивная война, начавшаяся в 2022 году, и текущий конфликт — разные вещи.

"Многие комментаторы не понимают, что сегодня Путин рассматривает конфликт на Украине как часть своего рода "вечной войны" с Западом. Его цель уже не в создании пророссийской Украины, а в демонстрации того, что прозападная Украина будет не более чем несостоявшимся государством, и что в любом случае поддержка Украины со стороны Запада рано или поздно сойдет на нет", — пишет Крастев.

По мнению журналиста, сегодняшнее испытание для Запада удивительно похоже на те, с которыми сталкивались США в начале Холодной войны на примере Западной Германии (особенно в Западном Берлине). Нужно доказать, что Украина — это место, в которое инвесторы готовы вкладывать деньги еще до конца войны. Это также должна быть страна, в которую готовы вернуться украинцы, проживающие за рубежом. И, наконец, Украина должна иметь возможность обсуждать вступление в ЕС, даже когда война продолжается.

"Однако самым поразительным результатом опроса ECFR является то, что многие жители незападных стран, считающие, что Россия победит в Украине, также верят, что ЕС не будет существовать через 20 лет. Это должно заставить европейских лидеров задуматься о том, что на карту поставлен не только суверенитет Украины", — резюмировал Крастев.