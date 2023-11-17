Организация Объединенных Наций приостановила поставки помощи в Сектор Газа вследствие нехватки топлива и отключения связи.

Об этом говорится в отчете ООН.

В Организации заявили, что в настоящее время они не могут координировать или управлять операциями по снабжению гражданскими средствами из-за нехватки топлива и отключения связи. В течение 15–16 ноября ни один грузовик с гуманитарной помощью не прибыл в Сектор Газа.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), с начала военных действий в анклаве местные получают только 10% необходимых продуктов питания. Почти все население нуждается в продовольственной помощи.

«В связи со скорым приближением зимы, опасными и переполненными приютами и отсутствием чистой воды мирные жители сталкиваются с возможной голодной смертью», — заявила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.

В настоящее время в анклаве работает только 25% магазинов, с которыми сотрудничает ВПП, в то время как в других закончились продукты первой необходимости. Также закрыты местные рынки. Маккейн считает, что нужно организовывать еще один гуманитарный коридор.

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам говорит, что в результате отсутствия топлива по состоянию на 15 ноября 70% населения на юге Сектора Газа не имели доступа к чистой воде. Представитель ООН по правам человека Педро Аррохо-Агудо сказал, что Израиль должен разрешить поставлять воду и топливо в анклав, чтобы возобновить работу сети водоснабжения.

«Каждый час, когда Израиль препятствует поставке безопасной питьевой воды в Секторе Газа, грубо нарушая международное право, ставит жителей Газы (Сектора Газа — ред.) под угрозу смерти от жажды и болезней», — заявил он.

Reuters со ссылками на источник в египетских службах безопасности пишет, что три бензовоза готовы переехать из Египта в анклав сегодня, 17 ноября, но представитель гуманитарной службы в Секторе Газа сказал, что нет подтверждения того, что будет доставлено больше топлива.

Военные действия в анклаве

Армия Израиля заявила, что во время своей операции против палестинской группировки ХАМАС уже окружила Газу и разделила анклав на две части. А в ночь на 6 ноября ЦАХАЛ взял под свой контроль военный лагерь ХАМАСа. В пункте палестинской группировки были размещены наблюдательные посты, тренировочные зоны для боевиков и подземные тоннели.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 13 ноября заявил, что ХАМАС «потерял контроль» над Сектором Газа. В соцсетях появилось фото, на котором, как утверждается, израильские солдаты находятся внутри здания парламента Газы.

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