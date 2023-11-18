Водолазы ГСЧС провели обучение на новом моторном катере в Одесской области. Оперативно-спасательный катер, может выполнять задания в любую погоду. Водолазно-спасательное судно предназначено для проведения поисковых работ на воде и оснащено всем необходимым. Судно рассчитано на 8 человек и имеет ряд преимуществ.

Катер сделан из полиэтилена высокой плотности – он не боится ни ушибов, ни коррозии, ни воздействия соленой воды. Оперативно-спасательное судно оснащено водолазным оборудованием – и на нем можно работать в любых водоемах. Таких катеров в Украине всего три. Судно, которое получили одесские спасатели – делалось последним, поэтому оно и считается наиболее усовершенствованным. Сейчас сотрудники ГСЧС Одесского региона полностью обеспечены необходимой техникой для поисково-спасательных работ.