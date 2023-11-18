В Одесском зоопарке уже подготовились к зиме. Учитывая прошлогодний опыт, приобрели большой генератор, кроме того, еще один мощный агрегат одесскому зверинцу подарили коллеги из Гамбурга. Также закупили необходимое количество топлива. Так что к возможным отключениям электроэнергии подготовились, без тепла животные не останутся.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, животное не боится холода, когда оно сыто. Поэтому сделан достаточный запас кормов: сено, овощи, мясо.

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