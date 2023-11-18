 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 16:00

Одеський зоопарк готовий до зими!

Категорія: Новини / Історія та суспільство

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

В Одесском зоопарке уже подготовились к зиме. Учитывая прошлогодний опыт, приобрели большой генератор, кроме того, еще один мощный агрегат одесскому зверинцу подарили коллеги из Гамбурга. Также закупили необходимое количество топлива. Так что к возможным отключениям электроэнергии подготовились, без тепла животные не останутся.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, животное не боится холода, когда оно сыто. Поэтому сделан достаточный запас кормов: сено, овощи, мясо.

Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 