В Нидерландах на менее чем 18 млн человек населения приходится более 116 млн домашних животных, таких как куры, свиньи и крупный рогатый скот. Страна является вторым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в мире, половина ее земель отведена под посевы, пастбища и парники. Нидерланды - агропродовольственная сверхдержава, несмотря на свой компактный размер.
Укрепление такого статуса усугубляет проблему выбросов и отложений азота – химического элемента, который в высоких концентрациях загрязняет природу и отравляет воду. Почти вся человеческая деятельность производит нитраты, но в Нидерландах половина из них приходится на сельское хозяйство.
Даан Боземан, Агентство по оценке окружающей среды Нидерландов:
Последнее правительство поставило цель сократить эти выбросы вдвое к 2035 году. Те фермеры, которые с этим не справляются, должны продать властям свои хозяйства. Для этого государство ввело в действие добровольную «схему выкупа» с бюджетом в 8 млрд евро.
Но пока эта схема не очень популярно, объясняет Ян Арие Куреваар, который владеет 115 коровами на своем участке площадью 90 гектаров в Южной Голландии. Он производит 100 млн литров молока в год органическим способом и считает, что правительству следует больше сосредоточиться на стимулировании инноваций, а не на сокращении аграрного сектора:
В преддверии приближающихся в Нидерландах выборов этот вопрос встал очень остро: фермеры отказываются выполнять указания властей, некоторые партии и экологические ассоциации выдвигают свои условия. Они требуют, например замены добровольного выкупа земли обязательным, уменьшения вредных выбросов вдвое к 2030 году и более строгих мер по сокращению поголовья скота и посевных площадей.
Хильда Анна де Врис из организации защитников природы Greenpeace:
Корреспондент Euronews Винченцо Дженовезе передает из Гааги: