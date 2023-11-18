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Учора, 18:00
М.Агафангел звершив акафістний спів біля Тихвінської ікони Божої Матері у Свято-Покровському скиту
Категорія:
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Таїнство віри
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