0:31 - 16-го ноября 2023-го года исполнилось 48 лет со дня архиерейской хиротонии управляющего Одесской епархией, нашего дорогого Владыки митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. За время своего архиерейства митрополит Агафангел совершил тысячи хиротоний священнослужителей, построил и открыл сотни храмов, десятки монастырей, восстановил церковную жизнь во многих городах и селах нашей страны. Мы молимся и верим, что под мудрым руководством митрополита Агафангела наша епархия и далее будет оплотом Православия, церковной миссии, добра, любви, милосердия!

2:42 - 16-го ноября, в 48-ю годовщину своей архиерейской хиротонии, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил акафистное пение перед иконой Божией Матери «Тихвинская» в летнем храме в честь этого чудотворного образа в Свято-Покровском скиту.

5:53 - 12-го ноября, в 23-ю Неделю по Пятидесятнице, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы в сослужении соборного духовенства. В этот воскресный день в Евангелии мы слышали рассказ о том, как Иисус Христос исцелил гадаринского бесноватого.

8:43 - В июне этого года, доставляя гуманитарную помощь нашим воинам, настоятель Свято-Сретенского храма Одессы протоиерей Илия Манита попал под вражеский обстрел, был тяжело ранен и перенес много операций. 10-го ноября митрополит Агафангел встретился с протоиереем Илией Манитой и воином Евгением и благословил их на выздоровление после полученных ранений.

9:37 - Сегодня Святая Церковь как чадолюбивая Мать, не отделяя себя от народа и вместе с ним переживая тяготы военного времени, молится Господу о мире и уповает на заступничество Божией Матери. 10-го ноября акафист перед чудотворной иконой Божией Матери «Касперовская» в Успенском соборе возглавил архиепископ Южненский Диодор.

13:57 - Важным событием в жизни нашей Церкви на минувшей неделе стало открытие первого типового храма УПЦ в Европе в немецком городе Вормс. Возглавил Божественную литургию в новом храме архиепископ Хмельницкий и Староконстантиновский Виктор в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви. В диаконском чине Преосвященным архиереям сослужил клирик Одесской епархии архидиакон Андрей Пальчук.

18:25 - На минувшей неделе Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы, пострадавший от ракетной атаки, посетили министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и другие гости города. Подчеркнем, что в соборе ведутся стабилизационные работы за счет пожертвований одесситов и средств правящего архиерея Одесской митрополии Владыки Агафангела. Каждый христианин, каждый одессит может внести свой вклад в восстановление святыни.

20:37 - Не должно на исповеди скрывать грехов. Некоторые из христиан скрывают на исповеди свои грехи. Одни скрывают их из-за ложного стыда, другие из-за ложного страха, третьи по неверию, четвертые по невежеству и т.д. Хорошо ли так делают эти люди? Нет, знайте, что это очень худо: ибо они, скрывая свои грехи, лгут перед Самим Господом, грехи свои после исповеди удваивают и радость творят дьяволу. Рассмотрим все в подробности. Кто принимает исповедь нашу: священник ли исповедующий или Господь? Конечно, Господь, как об этом в церковном поучении от духовника и говорится: «се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое». Значит, подлинно лгут пред Господом скрывающие на исповеди свои грехи. И грехи свои удваивают скрывающие их на исповеди. «Аще ли что скрыете от Мене, – говорит духовник кающимся, – сугуб грех имате». И скрывающие на исповеди свои грехи творят, наконец, радость и дьяволу. Итак, во всех отношениях худо поступают скрывающие свои грехи на исповеди. Как видели, они лгут и пред Господом, и удваивают свои грехи, и, наконец, радость творят дьяволу. Ввиду этого постараемся на будущее время открывать на исповеди свои грехи без всякой утайки, как сами сознаем их в своей совести, поставляя себя, при исповеди, пред всевидящим оком Божиим. Будем раскрывать свои греховные немощи и тяжкие недуги пред духовным отцом как пред Господом Богом, Который в последний день будет судить живых и мертвых, и всем воздаст по делам их».