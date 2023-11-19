Венгерская столица отмечает 150-летний юбилей - Будапешт был образован в 1873 году в результате слияния трех небольших городов Пешта, Буды и Обуды

Будапешт с размахом отмечает свой 150-й день рождения праздничными мероприятиями. Несмотря на то, что территория города заселена уже более 2000 лет, официально венгерская столица только в пятницу отметила этот скромный юбилей.

По этому случаю были открыты сады городской ратуши и запущен праздничный трамвай, курсирующий по центру города в выходные дни.

Будапешт был образован в 1873 году в результате слияния трех небольших городов Пешта, Буды и Обуды. И очень скоро он стал одним из важнейших промышленных и культурных центров Центральной Европы.

Адам Мадьяр, Euronews: "Мероприятия, посвященные дню рождения, будут продолжаться в Будапеште в течение всех выходных. Те, кто хочет узнать что-то новое, могут отправиться на прогулку по городу, а тем, кто предпочитает веселиться, стоит прийти в ратушу, где вечером будут выступать диджеи".



