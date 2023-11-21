Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) запустил в Украине бесплатный анонимный и круглосуточный онлайн-чат психологической поддержки для мужчин. Как говорится в сообщении фонда, проект реализован при поддержке правительства Великобритании в сотрудничестве с общественной организацией "Инновационные социальные решения".

Обратившись через чат в Telegram, Viber или на сайте линии поддержки, мужчины смогут получить поддержку от профессиональных психологов с многолетним опытом. Беседа будет проходить онлайн в текстовом формате.

Каждый мужчина сможет обратиться за консультацией в чат один раз в сутки с продолжительностью консультации до 90 минут. Писать мужчины могут по любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или отношениях, переживания из-за войны войны, сложности в регуляции гнева и так далее.

"Во время полномасштабной войны количество стрессовых ситуаций увеличивается, а потому своевременное решение проблемы и преодоление психологического напряжения является жизненно необходимым", - отмечают в организации.

Как отмечают в UNFPA, психологическая поддержка в формате онлайн-общения призвана помочь мужчинам стабилизировать свое эмоциональное состояние, найти внутренние ресурсы для выхода из сложных ситуаций и осознать проблемные аспекты поведения.

По словам программного менеджера фонда Алены Зубченко, мужчины в Украине часто живут с мнением, что должны решать свои проблемы самостоятельно, и поэтому не обращаются за профессиональной помощью.

"По результатам нашего опроса среди мужчин, который мы провели летом 2022 года, 90% респондентов не имели опыта обращения за профессиональной психологической поддержкой в любом виде. В то же время почти каждый третий украинец находится в состоянии значительного дистресса, при котором человек не в состоянии адаптироваться к стрессовым ситуациям и вызванным ими последствиям", - указала она.

Как напоминают в UNFPA, в октябре 2022 года он запустил бесплатную анонимную и круглосуточную линию психологической поддержки для мужчин по номеру 2345. За более чем год работы психологи приняли уже более 9200 звонков. Таким образом, онлайн-чат создан уже в дополнение к этой горячей линии.

"Специалисты линии неоднократно слышали от звонящих нам клиентов о желании обратиться за помощью в письменном виде. Поэтому понимая это, мы расширяем каналы коммуникации", - пояснила координатор линии психологической поддержки для мужчин Ульяна Мирошниченко.

Напомним, что согласно опросу Киевского международного института социологии, 8% украинцев в сентябре заявляли, что им очень существенно или в значительной степени нужна психологическая поддержка, чтобы преодолеть или противостоять вызовам, связанным с полномасштабным вторжением России в Украину, а еще 12% говорят, что такая поддержка им нужна время от времени.

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