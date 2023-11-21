Мониторинговая миссия ООН по правам человека подтвердила гибель 10 тысяч мирных жителей с начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Среди погибших — 560 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ООН, передает NV.

По их данным, в результате российского агрессии погибши более 560 дети, а также более 18 500 мирных жителей были ранены.

«Десять тысяч погибших гражданских лиц — это мрачная веха для Украины. Война Российской Федерации против Украины продолжается уже 21-й месяц и грозит превратиться в длительный конфликт, что повлечет за собой потери человеческих жизней, масштабы которых немыслимы», — сказала глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль.

В ООН подчеркнули, что цифра 10 тысяч показывает количество случаев гибели гражданских лиц, верифицированных путем применения ее собственной методологии. По данным миссии, настоящая цифра может быть значительно выше.

В последние три месяца с августа по октябрь, подавляющее большинство подтвержденных случаев гибели и ранения среди гражданского населения — 86% от общего количества — произошло на территории, подконтрольной Киеву, говорится в сообщении. Большинство случаев произошло из-за оружия с широкой зоной поражения, например, артиллерийских снарядов, кассетных боеприпасов, ракет и баражирующих боеприпасов.

Данные о потерях среди гражданских лиц в Украине непропорционально отражают потери среди пожилых людей, которые часто не имеют возможности переехать в безопасные места, добавили в ООН.