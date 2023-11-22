Верховная Рада на заседании 21 ноября поддержала в первом чтении законопроекты №10168-2 и №10169 по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров, а именно зерна и растительных масел.

Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

За проекты закона проголосовали 231 и 253 народных депутата соответственно.

"Этот законопроект направлен на борьбу с черным зерном и невозвратом валютной выручки. Ко второму чтению законопроект будет значительно доработан вместе с Минагрополитики", – добавил депутат.

Законопроекты предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в части налогообложения экспорта зерна и подсолнечного масла во время военного положения.

Так, законопроектом №10168-2 предлагается отменить режим экспортного обеспечения для осуществления внешнеэкономических операций по экспорту соответствующих товаров и устанавливается запрет по указанным операциям:

зачисление встречных требований;

использование счетов резидентов, открытых за границей, для получения денежных средств от нерезидентов;

использование других форм денежных расчетов с нерезидентом, не предусматривающими движение средств из-за границы на счета резидентов в Украине.

Также предлагается уточнить требования к реквизитам налоговой накладной; особенности регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки.

Целью проекта, как отмечается в пояснительной записке, является "минимизация распространенных схем уклонения от налогообложения при осуществлении плательщиками операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины отдельной сельскохозяйственной продукции (зерновых и масличных культур)".

Законопроект №10169 обязывает экспортеров вносить информацию о реквизитах соответствующей налоговой накладной в таможенную декларацию.

Также в нем предлагается предоставить полномочия Минагрополитики устанавливать минимальные экспортные цены на зерно и растительное масло.

Напоминаем:

За девять месяцев года рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд грн – более 20% от общего количества.

Более 20% зерна экспортируют рисковые предприятия, не возвращающие валютную выручку - БЕБ