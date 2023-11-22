Верховная Рада на заседании 21 ноября поддержала в первом чтении законопроекты №10168-2 и №10169 по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров, а именно зерна и растительных масел.
Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк.
За проекты закона проголосовали 231 и 253 народных депутата соответственно.
Законопроекты предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в части налогообложения экспорта зерна и подсолнечного масла во время военного положения.
Так, законопроектом №10168-2 предлагается отменить режим экспортного обеспечения для осуществления внешнеэкономических операций по экспорту соответствующих товаров и устанавливается запрет по указанным операциям:
- зачисление встречных требований;
- использование счетов резидентов, открытых за границей, для получения денежных средств от нерезидентов;
- использование других форм денежных расчетов с нерезидентом, не предусматривающими движение средств из-за границы на счета резидентов в Украине.
Также предлагается уточнить требования к реквизитам налоговой накладной; особенности регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки.
Целью проекта, как отмечается в пояснительной записке, является "минимизация распространенных схем уклонения от налогообложения при осуществлении плательщиками операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины отдельной сельскохозяйственной продукции (зерновых и масличных культур)".
Законопроект №10169 обязывает экспортеров вносить информацию о реквизитах соответствующей налоговой накладной в таможенную декларацию.
Также в нем предлагается предоставить полномочия Минагрополитики устанавливать минимальные экспортные цены на зерно и растительное масло.
Напоминаем:
За девять месяцев года рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд грн – более 20% от общего количества.
Более 20% зерна экспортируют рисковые предприятия, не возвращающие валютную выручку - БЕБ
За девять месяцев года рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд грн – более 20% от общего количества.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Бюро проанализировало экспорт операции и установило, что одним из наиболее распространенных методов "черного" экспорта зерна является использование рисковых предприятий. Они заранее создаются для экспорта неучтенного зерна, приобретенного за наличные.
В БЭБ объяснили, что аграрии выращивают зерно и за наличные деньги продают компаниям, которые обычно оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью. Эти компании не представляют документы о происхождении зерна или декларируют в таможенных декларациях кажущихся производителей.
После того, как зерно покидает пределы Украины, его перепродают несколько раз, и оно уже легально попадает к конечному покупателю.
В результате схемы валютная выручка не возвращается в Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку компании-экспортеры фиктивны.
Также существует схема, в которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который затем закупает товар, например, в Китае и импортирует в Украину, чтобы затем реализовать его за наличные деньги и продать другим предприятиям налоговый кредит.
В Бюро экономической безопасности отметили, что предоставили свои предложения Кабмину, чтобы минимизировать риски в этом секторе экономики.