В Украине в 80% населенных пунктах у линии фронта люди испытывают препятствия в доступе к продовольствию.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Украине Мэтью Голлингсворт. Как пишет "Экономическая правда", об этом сообщает Укринформ.

По его словам, "сегодня примерно каждая пятая украинская семья сталкивается с той или иной степенью острой нехватки продовольствия", прежде всего возле зоны боевых действий.

Более 900 тыс человек, живущих в радиусе 30 км от линии фронта, испытывают острейшие потребности в обеспечении усиливающейся зимой продовольствием, добавил он.

Голлингсворт подчеркнул, что в одной из самых весомых житниц в мире сотни тысяч людей, живущих в непосредственной близости от боевых действий, сейчас зависят от гуманитарной и продовольственной помощи.

ВПП обеспечит продовольствием около 750 тыс из этих людей в течение зимы. Еще 1,5 млн человек получат денежную помощь в районах, непосредственно пострадавших от военных действий.

Представитель ВПП напомнил, что к февралю 2022 года на Украину приходилось 9% мирового экспорта пшеницы, 15% – кукурузы и 44% – подсолнечного масла. Сейчас Украина уже понесла убытки сельскохозяйственному сектору на 40,2 млрд долларов.

"Мы все должны сосредоточить наши усилия на удовлетворении насущных потребностей этой страны, в частности в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать, что этот сельскохозяйственный центр будет быстро восстановлен и сможет помогать голодающим во всем мире, потому что когда разразится очередной продовольственный кризис, мир снова потребует Украину", – подчеркнул Голлингсворт.

Напоминаем:

В августе Всемирная продовольственная программа ООН в Украине приступила к проекту доплат пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий.