Верховная Рада 22 ноября одобрила в первом чтении законопроект, которым предлагается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, принятие документа в первом чтении поддержали 278 депутатов.

Железняк напомнил, что проект закона предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определяет категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, транспорта, здравоохранения.

Железняк подчеркнул, что документ принят в первом чтении без положения о кинодубляже, согласно которому показ англоязычных фильмов в кинотеатрах должен был происходить на языке оригинала с субтитрованием на украинском, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

"Норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском была исключена решением Комитета. Так что выступавшие за сохранение дубляжа могут отдыхать", - подчеркнул Железняк.

Напомним, что в День Конституции 28 июня Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении в Украине английского языка, предусматривающего обязательства чиновников и некоторых военных владеть этим языком.

К таким относятся:

государственные служащие категории "А";

государственные служащие категорий "Б" и "В", список которых устанавливается правительством;

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;

полицейские среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, представители начальствующего состава других правоохранительных органов и начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается правительством;

прокуроры;

работники налоговых и таможенных органов, список которых устанавливается правительством;

руководители хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается правительством.

Кроме того, требование владения английским языком сможет устанавливаться субъектом назначения к кандидатам на должности в органах местного самоуправления, за исключением выборных должностей, основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

Английский также будут внедрять на всех уровнях в сфере образования и науки. Например, будут дублировать информацию о культурных мероприятиях и артефактах в музеях на английском.

"Трансформация статуса английского языка в Украине – это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка – ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений", - говорится в пояснительной записке к документу.



Отметим, что по данным опросов Киевского международного института социологии показали, 68% взрослых украинцев имеют определенные знания по крайней мере одного иностранного языка, хотя часто эти знания не являются глубокими. Вообще же не владеют иностранными языками на любом уровне 31,8% взрослых жителей Украины (в этом контексте не учитывался русский язык, а учитывались только английский, польский, турецкий, венгерский, испанский, французский и немецкий).

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