Через недостаток мужчин, которые воюют с российскими оккупантами, украинские шахты активно нанимают на тяжелые работы женщин.

Об этом говорится в материале Reuters. В статье приводится пример угольного предприятия на востоке Украины, которое испытало огромную нехватку персонала после того, как более тысячи работников отправились воевать против вторжения России.

Кристина, 22 года, стоит рядом с батареей поезда на своем рабочем месте в подземной шахте

"Его ответом было позволить женщинам работать под землей впервые в своей истории. Более сотни поддержали предложение", - сказано в сообщении.

Из тысячи шахтеров этого рудника и близлежащего предприятия-близнеца, которые пошли воевать, 42 были убиты. В ДТЭК отмечают, что около 3 тысяч из 20 тысяч шахтеров сейчас воюют на фронте. 43-летняя Наталья и 22-летняя Кристина спускаются на лифте на свое подземное рабочее место на шахте в Днепропетровской области.

"Хотя некоторые женщины работали на шахтах до войны, правительство запрещало им работать под землей, поскольку считало эту работу слишком физически тяжелой, действующей еще с советских времен. После отмены этого запрета во время войны сейчас на шахтах ДТЭК под землей работают около 400 женщин, хотя это лишь 2,5% от общего количества подземных работников", - говорится в статье.

ДТЭК говорит, что не имеет угольных шахт в России

Как сообщал УНИАН, ранее в ДТЭК опровергли информацию о якобы наличии угольных шахт в России. Отмечается, что компания окончательно лишилась всех своих угольных активов в стране-агрессоре в 2021 году. Соответствующее заявление компания сделала 15 ноября.

Там подчеркнули, что решили продать все свои шахты в Ростовской области еще в 2014 году, когда Россия захватила украинский Крым.





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