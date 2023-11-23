Через недостаток мужчин, которые воюют с российскими оккупантами, украинские шахты активно нанимают на тяжелые работы женщин.
Об этом говорится в материале Reuters. В статье приводится пример угольного предприятия на востоке Украины, которое испытало огромную нехватку персонала после того, как более тысячи работников отправились воевать против вторжения России.
Кристина, 22 года, стоит рядом с батареей поезда на своем рабочем месте в подземной шахте
"Его ответом было позволить женщинам работать под землей впервые в своей истории. Более сотни поддержали предложение", - сказано в сообщении.
Из тысячи шахтеров этого рудника и близлежащего предприятия-близнеца, которые пошли воевать, 42 были убиты. В ДТЭК отмечают, что около 3 тысяч из 20 тысяч шахтеров сейчас воюют на фронте. 43-летняя Наталья и 22-летняя Кристина спускаются на лифте на свое подземное рабочее место на шахте в Днепропетровской области.
ДТЭК говорит, что не имеет угольных шахт в России
Как сообщал УНИАН, ранее в ДТЭК опровергли информацию о якобы наличии угольных шахт в России. Отмечается, что компания окончательно лишилась всех своих угольных активов в стране-агрессоре в 2021 году. Соответствующее заявление компания сделала 15 ноября.
Там подчеркнули, что решили продать все свои шахты в Ростовской области еще в 2014 году, когда Россия захватила украинский Крым.