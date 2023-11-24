Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект о введении правового регулирования отношений в сфере эзотерического образования и создании Реестра "духовных мастеров". В четверг, 23 ноября, текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады, передает Фокус.
Автор законопроекта отмечает, что в обществе сформировалась потребность признания эзотерических услуг и соответствующего образования как "неотъемлемой части современной жизни".
За регистрацию в Реестре желающих открыть школы, проводить мастер-классы и тренинги по нумерологии, астрологии, рунологии, экстрасенсорике, знахарству и другим видам духовных и энергетических практик государство будет взимать ежегодную плату в бюджет в размере одной минимальной заработной платы.
В законопроекте отмечается, что регистрация в Реестре будет добровольной, а удалить из него могут за неуплату ежегодного сбора и пропаганду насилия, жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации в любой форме.
Преимущества, которые предлагает законопроект мастерам эзотерических практик:
- легальное проведение тренингов, учебных курсов и других образовательных мероприятий на основании самостоятельно разработанных образовательных программ;
- выдача именных дипломов (за регистрацию дипломов в реестре оплачивается административный сбор в размере одного прожиточного минимума для трудоспособного лица);
- правовая защита деловой репутации;
- право интеллектуальной собственности на учебные программы, методики и пр.;
- создание учебных заведений с правом использовать в названии слова "школа", "институт", "академия";
- наставникам, имеющим высшее педагогическое образование, образовательная деятельность в сфере эзотерики будет засчитываться в страховой педагогический стаж.