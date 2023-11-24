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Езотерична освіта: у Раді запропонували легалізувати діяльність "духовних майстрів"

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект о введении правового регулирования отношений в сфере эзотерического образования и создании Реестра "духовных мастеров". В четверг, 23 ноября, текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады, передает Фокус.

Автор законопроекта отмечает, что в обществе сформировалась потребность признания эзотерических услуг и соответствующего образования как "неотъемлемой части современной жизни".

"Учитывая активное распространение среди населения эзотерических знаний и мыслей, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения эзотерических учений в жизнедеятельности человека – эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе", – аргументирует свою законодательную инициативу народный депутат.

За регистрацию в Реестре желающих открыть школы, проводить мастер-классы и тренинги по нумерологии, астрологии, рунологии, экстрасенсорике, знахарству и другим видам духовных и энергетических практик государство будет взимать ежегодную плату в бюджет в размере одной минимальной заработной платы.

В законопроекте отмечается, что регистрация в Реестре будет добровольной, а удалить из него могут за неуплату ежегодного сбора и пропаганду насилия, жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации в любой форме.

Преимущества, которые предлагает законопроект мастерам эзотерических практик:

  • легальное проведение тренингов, учебных курсов и других образовательных мероприятий на основании самостоятельно разработанных образовательных программ;
  • выдача именных дипломов (за регистрацию дипломов в реестре оплачивается административный сбор в размере одного прожиточного минимума для трудоспособного лица);
  • правовая защита деловой репутации;
  • право интеллектуальной собственности на учебные программы, методики и пр.;
  • создание учебных заведений с правом использовать в названии слова "школа", "институт", "академия";
  • наставникам, имеющим высшее педагогическое образование, образовательная деятельность в сфере эзотерики будет засчитываться в страховой педагогический стаж.



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