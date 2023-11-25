На Люстдорфской дороге проводятся подготовительные работы по реализации проекта «Строительство магистральных сетей водопровода от улицы Багрицкого до Французского бульвара в городе Одессе».

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Отмечается, что в рамках 1 очереди планируется проложить 2 146 метров нового полиэтиленового трубопровода от улицы Багрицкого до Фонтанской дороги. Работы на данном участке в мэрии обещают завершить к 10 декабря с возобновлением дорожного покрытия.

Напомним, в четверг, 23 ноября, на Люстдорфской дороге в Одессе образовались огромные пробки из-за раскопок. Были скованы основные магистрали, соединяющие Таирова с центром города.

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