Новый арсенал баллистических ракет Северной Кореи готов к своим первым реальным испытаниям на поле боя в Украине.
Как пишет Bloomberg, учитывая успех американских систем-перехватчиков в этом конфликте, Ким Чен Ын может забеспокоиться, передает УНИАН.
По словам экспертов по вооружениям, отправленные на данный момент северокорейские ракеты по размеру и динамике полета аналогичны российским сериям "Искандер".
Отчет Центра стратегических и международных исследований показал, что американская система ПВО Patriot до сих пор в значительной степени эффективна в противодействии российским ракетам.
Аналитики считают, что это предупреждение Путину относительно ракет КН-23 и КН-24, которые, как полагают, поставляет Ким. Системы предназначены для быстрого развертывания, маневренности в полете и надежного поражения целей с определенной степенью точности. Этого может быть недостаточно.
"Система противоракетной обороны Patriot должна быть в состоянии перехватывать северокорейские баллистические ракеты малой дальности, учитывая ее эффективность против российских "Искандеров", - сказал Шаан Шейх, научный сотрудник проекта противоракетной обороны в вашингтонском аналитическом центре CSIS.
Согласно данным, собранным Корейским институтом оборонного анализа и опубликованным в 2022 году южнокорейским законодателем Шин Вон Сиком, стоимость ракет Северной Кореи составляет около 5 миллионов долларов каждая, но с тех пор затраты Кима, вероятно, снизились, поскольку он нарастил производство.
Передача таких ракет из Северной Кореи с дальностью действия около 400–800 километров (250–500 миль) увеличивает арсенал вооружений, которые Кремль может использовать для нападения на Украину в разгар войны.
"Передача Северной Кореей нескольких десятков БРПЛ (баллистических ракет малой дальности) будет приветствоваться Москвой, которая исчерпала свои довоенные запасы, несмотря на усилия по увеличению производства ракет", - говорится в докладе Международного института стратегических исследований.
Тем временем Ким пытается еще больше модернизировать свой арсенал. Его режим начал год с запуска боеголовки нового типа, которая, по его словам, движется с высокой скоростью и вращается в воздухе и установлена на ракете средней дальности, предназначенной для поражения всех баз Японии и США на Гуаме.
Южная Корея и Япония используют батареи Patriot для защиты ключевых районов от таких сил, как Северная Корея. Согласно отчету Ассоциации по контролю над вооружениями, южнокорейские силы имеют 8 батарей PAC-2 и PAC-3 вокруг Сеула, а американские войска используют системы PAC-3 в Японии на военных базах США, особенно на Окинаве.
Аналитики считают, что приток из Северной Кореи, скорее всего, приведет к сокращению запасов ракет для батарей Patriot и других систем ПВО на Украине в рамках стратегии истощения, которая может увеличить изменения для успешных ударов.
В результате в январе члены НАТО обязались увеличить производство и закупку 1000 ракет Patriot для укрепления противовоздушной обороны Украины стоимостью 5,5 миллиардов долларов.
Сотрудничество РФ и КНДР
Россия вынуждена полагаться на помощь извне в поставках оружия, поскольку тратит больше, чем может произвести, и имеет проблемы с контролем качества. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
Великобритания передала экспертам ООН спутниковые снимки, свидетельствующие о грузовых поставках из Северной Кореи в Россию. Британия хочет инициировать официальное расследование сделок с оружием в нарушение международных санкций.