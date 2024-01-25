1:45 - 19-го января, в день Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы.

4:27 - В праздник Крещения Господня викарные архиепископы вместе с духовенством Одесской епархии освятили морскую воду на пляжах Одессы – на «Ланжероне», «Золотом береге» и на 13-й станции Большого Фонтана. После чего прошли Крещенские купания.

7:41 - 15-го января одесситы почтили память преподобного Серафима Саровского. Для нашего города это особый день, так как свое престольное торжество молитвенно совершает Свято-Иверский мужской монастырь. Праздничную Божественную литургию в обители возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, которому сослужили наместник монастыря архиепископ Южненский Диодор, братия обители и духовенство города.

10:59 - 30-я юбилейная выставка «Рождественская звезда» открылась в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре. Юные участники из Украины, Польши и США представили свои акварели, гуаши, графические работы, куклы-мотанки, витражи, декоративные композиции, глиняные игрушки.

12:32 - Недавно духовенство Одесской епархии провело благотворительный марафон, во время которого священнослужители в прямом эфире исполняли колядки и духовные песнопения. Во время марафона удалось собрать 80 000 гривень, которые уже направлены на восстановление Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы. Сейчас в святыне восстанавливается стена, разрушенная ракетной атакой.

13:59 - Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа названо Богоявлением потому, что в нем явил Себя так осязательно единый истинный Бог, в Троице покланяемый; Бог Отец - гласом с неба, Бог Сын, воплотившийся, - крещением, Бог Дух Святый - нисхождением на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Святаго Духа, по благоволению Отца. Все Таинства христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих это великое празднество. Приидите, востечем умно горе, и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, поя: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, спасение троически нам устрояющее и нас троически спасающее».