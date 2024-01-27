В прошлом году в Украине было зафиксировано 360 случаев рейдерства, но только 17% из этих дел были направлены в суд. Большая часть была открыта за подделку документов. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

По сравнению с первым годом большой войны, дел стало больше почти втрое. Но это все еще в 1,6 раз меньше, чем в 2021 году, когда зафиксировали 597 таких производств.

В среднем в прошлом году открывалось 30 дел о рейдерстве. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 50 производств в месяц.

В целом процент дел, поступающих в суд по статьям о рейдерстве, составляет 16,8%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был 37,3%.

Кроме этого, в 80% дел о рейдерстве, которые были открыты в 2023 году, решение не было принято.

Почти 68% или 245 производств о рейдерстве было открыто из-за подделки документов. В суд по этой статье поступило только 55 дел.

Еще 17% дел было открыто по фактам противодействия законной хозяйственной деятельности — 62 уголовных производства. Из них до суда не дошло ни одно производство.

Меньше всего дел, связанных с рейдерством, — 15% — касаются противоправного завладения имуществом предприятий. Из 56 уголовных дел в прошлом году в суд поступило только 6.

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