00:00 Сигналы Путина: в Кремле готовы говорить

3:35 Украину отпускают в НАТО, но не всю

6:15 Украина - это Польша 1939 года

7:15 Впереди - БЕЗДНА!

8:33 Глобальное противостояние СИСТЕМ

9:22 Кроме народа Украины, главный страдалец капитал Европы

10:30 Мировая война - способ избежать КАТАСТРОФЫ

11:27 Гарантии ВПК США

13:00 Борьба БАНКИРОВ и ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

15:25 ЛГБТ-беда... Подрыв ОСНОВ

17:20 Техас стал в ПОЗУ

19:25 Заготовка демократов

21:15 Мужикам есть что ТЕРЯТЬ

23:50 Почему в США невозможен коммунизм?

25:06 Мафия ВОЗ

27:10 Байденомика - продолжение политики Трампа

27:40 Экономика Техаса

29:30 Голоса мигрантов

30:20 Великая ДЕПРЕССИЯ уже весной?

33:00 Помощь Украине из США

36:05 За все заплатит ЕВРОПА

38:15 Украину привязали к проблеме наркотиков

40:00 Ресурс Украины. Работа украинцев ВОЕВАТЬ

43:13 Война убивает промышленность

45:40 Почему воюют 40-летние?

47:47 Выгода национализма - грабить соседа

48:50 Империи рухнули из-за работяг

50:20 Аэропорт в Украине можно открыть за неделю

52:30 Эвакуационные полеты авиации

53:35 Страховка перелетов

55:57 Аэропорты - уязвимы с обоих сторон