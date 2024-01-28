00:00 Сигналы Путина: в Кремле готовы говорить
3:35 Украину отпускают в НАТО, но не всю
6:15 Украина - это Польша 1939 года
7:15 Впереди - БЕЗДНА!
8:33 Глобальное противостояние СИСТЕМ
9:22 Кроме народа Украины, главный страдалец капитал Европы
10:30 Мировая война - способ избежать КАТАСТРОФЫ
11:27 Гарантии ВПК США
13:00 Борьба БАНКИРОВ и ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ
15:25 ЛГБТ-беда... Подрыв ОСНОВ
17:20 Техас стал в ПОЗУ
19:25 Заготовка демократов
21:15 Мужикам есть что ТЕРЯТЬ
23:50 Почему в США невозможен коммунизм?
25:06 Мафия ВОЗ
27:10 Байденомика - продолжение политики Трампа
27:40 Экономика Техаса
29:30 Голоса мигрантов
30:20 Великая ДЕПРЕССИЯ уже весной?
33:00 Помощь Украине из США
36:05 За все заплатит ЕВРОПА
38:15 Украину привязали к проблеме наркотиков
40:00 Ресурс Украины. Работа украинцев ВОЕВАТЬ
43:13 Война убивает промышленность
45:40 Почему воюют 40-летние?
47:47 Выгода национализма - грабить соседа
48:50 Империи рухнули из-за работяг
50:20 Аэропорт в Украине можно открыть за неделю
52:30 Эвакуационные полеты авиации
53:35 Страховка перелетов
55:57 Аэропорты - уязвимы с обоих сторон