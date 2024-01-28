В 2023 году в Украине родились 187 387 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что в последний раз рождаемость в Украине росла еще в 2012-м году, после — только спад. Прошлый год поставил абсолютный антирекорд — с 1991 года, когда Украина получила независимость, рождаемость такой низкой не была.

Динамика за последние годы следующая:

2017 — 364 тысяч (-8%);

2018 — 335 тысяч (-8%);

2019 — 308 тысяч (-8%);

2020 — 299 тысяч (-3%);

2021 — 279 тысяч (-7%);

2022 — 209 тысяч (-24%);

2023 — 187 тысяч (-11%).

В 2023 году в Украине родилось 187 387 детей, в 2022 году — 209,4 тысячи. Рождаемость в Украине во время полномасштабного вторжения РФ стремительно упала.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в пятницу, 26 января.

Как говорится в сообщении, больше всего детей в 2023 году родилось в Киеве — 19 979, во Львовской области — 16 638, Днепропетровской — 14 433, Одесской — 13 736, Киевской — 10 820, Ровенской — 9 542 и в Закарпатской — 9 450.

В инфографике издания Слово и дело видно, что уровень рождаемости в Украине падает на протяжении десяти лет. В 2022 году рождаемость в Украине упала на 24,6% по сравнению с 2021 годом. Согласно инфографике, это антирекорд с начала независимости.

Однако из-за начала в 2022 году полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину эти данные не включали информацию с временно оккупированных территорий.

В первый год независимости в Украине родилось более 600 тысяч детей. Согласно инфографике, первый ощутимый спад рождаемости произошел в 1999 году — тогда родилось 389,2 тысячи детей, что на 7,2% меньше, чем в 1998 году.

Демографическая пропасть — национальная катастрофа для украинцев

Рекорды роста рождаемости были в 2006 и 2008 годах. Очередное падение рождаемости началось с 2013 года — тогда родилось 503,7 тысячи детей, что на 3,3% меньше, чем в 2012. До 2023 года рождаемость ежегодно падала, отмечает Слово и дело.

Ранее сообщалось, что за полгода в 2023-м в Украине родилось 96 755 детей. С 2013 года показатель рождаемости падает примерно на 7% в год.

В начале 2023 года академик НАН Украины и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова прогнозировала, что население Украины в 2030 году будет оставаться одним из старейших в Европе и составит примерно 30−35 млн человек.

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