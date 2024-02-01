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Сьогодні, 10:00

«Об'єднати Україну» – мобільний додаток з пошуку зниклих дітей

Категорія: Новини / Видео

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В Национальной полиции  работает приложение «Reunite Ukraine», как универсальный инструмент поиска детей. Оно помогает воссоединению украинских семей, которые потеряли связь из-за войны или были незаконно депортированы.  

Как оно работает рассказали в полиции:

  • Загрузите бесплатное приложение «Reunite Ukraine» в App Store или Google Play.
  • Создайте профиль, добавив информацию и фотографии о себе и своей семье, в частности того человека, который разыскивается. Чем больше информации загружается, тем эффективнее поиск.
  • Технология искусственного интеллекта Reunite Ukraine сравнит ваши данные с данными членов вашей семьи, когда они также создадут профили.
  • В случае совпадения информации между двумя профилями работники полиции осуществляют их проверку.
  • Люди, данные которых совпадают в приложении и проверены полицией, получают уведомления и дают согласие на обмен сообщениями.
  • Теперь вы можете быстро воссоединиться со своими близкими, где бы вы ни были

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