В Национальной полиции работает приложение «Reunite Ukraine», как универсальный инструмент поиска детей. Оно помогает воссоединению украинских семей, которые потеряли связь из-за войны или были незаконно депортированы.

Как оно работает рассказали в полиции:

Загрузите бесплатное приложение «Reunite Ukraine» в App Store или Google Play.

Создайте профиль, добавив информацию и фотографии о себе и своей семье, в частности того человека, который разыскивается. Чем больше информации загружается, тем эффективнее поиск.

разыскивается. Чем больше информации загружается, тем эффективнее поиск. Технология искусственного интеллекта Reunite Ukraine сравнит ваши данные с данными членов вашей семьи, когда они также создадут профили.

В случае совпадения информации между двумя профилями работники полиции осуществляют их проверку.

Люди, данные которых совпадают в приложении и проверены полицией, получают уведомления и дают согласие на обмен сообщениями.

Теперь вы можете быстро воссоединиться со своими близкими, где бы вы ни были

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