Источники среди украинских чиновников рассказали западным изданиям, что разногласия между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли из-за разных позиций относительно мобилизации и несоответствия того, что нужно армии и что удалось получить украинским чиновникам от партнеров.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание ссылаясь на источники в Киеве сообщает о разговоре между Зеленским и Залужным и разногласиях, которые возникли между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ.

В частности, по словам высокопоставленного чиновника, знакомого с этим разговором, Зеленский сообщил Залужному, что увольняет его во время встречи в понедельник 29 января.

По словам одного из источников, во время разговора Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны, а международные доноры также замедлили предоставление военной помощи, поэтому, возможно, новый командующий омолодил бы ситуацию.

С изданием общались два человека на условиях анонимности. По словам одного собеседника, ожидается, что старшие члены штаба Залужного также будут отстранены от должностей.

По словам двух людей, знакомых с переговорами, разногласия между Зеленским и Залужным обострились из-за разных позиций относительно того, сколько солдат Украине нужно мобилизовать в 2024 году.

По словам собеседников, Залужный предложил мобилизовать около 500 000 военнослужащих, а Зеленский считает эту цифру непрактичной, учитывая дефицит формы, оружия и тренировочных центров, а также потенциальные проблемы, связанные с рекрутингом.

Залужный ответил, что Украине уже не хватает сил из-за растущих потерь и ей нужно набрать более 400 000 новых солдат, которых Россия планирует мобилизовать в своей стране. Об этом сообщил один человек, знакомый с разговором.

По словам высокопоставленного чиновника, Залужному предложили другую должность, но он отказался и планирует уволиться с военной службы.

Другим источником напряженности также называют то, что Залужный просил для украинских военных, и тем, что политические лидеры Киева смогли получить от союзников и партнеров.

Об этом сообщил второй источник, знакомый с ходом встречи 29 января: "В разговорах с министром обороны он говорит: "Это не моя работа - получить это, это ваша работа".

Предыстория:

Слухи о напряженных отношениях и стратегических спорах между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным ходят уже несколько месяцев.

29 января некоторые Telegram-каналы и политики писали о якобы увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Источники УП сообщили, что Залужному на Банковой предложили другую должность, например – послом, но он отказался.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не увольнял Валерия Залужного. Соответствующего указа не было.

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал указ об отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, но такое развитие событий все еще возможно.

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