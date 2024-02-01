Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что 27 стран ЕС договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро, передает Би-Би-Си.

«Это гарантирует постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины, — сказал глава Европейского совета Шарль Мишель. — Евросоюз берет на себя лидерство и ответственность за поддержку Украины; мы знаем, что поставлено на карту».

«Это хороший день для Европы», — написала в соцсети X председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал решение ЕС.

«Страны-члены ЕС еще раз демонстрируют свою солидарность и единство в действиях по оказанию помощи украинскому народу, чтобы выстоять в войне», — написал он в соцсети X.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что благодарен лидерам ЕС, подчеркнув, что решение было принято всеми 27 странами.

Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может принять «странную и очень эгоистичную игру» Орбана, добавив, что, если Венгрия будет влиять на политику ЕС, Украина проиграет.

«Нет так называемой проблемы усталости от Украины, а есть проблема усталости от Виктора Орбана. Мы должны решить столько проблем, и конечно, нам сегодня нужно укрепить наше единство вокруг Украины», — сказал Туск перед началом саммита в Брюсселе.

Ранее Орбан заявил, что хочет заставить ЕС пересмотреть свою политику в отношении Украины.

Он поставил под сомнение идею Евросоюза взять на себя обязательство финансировать Украину в течение следующих четырех лет, когда, по его словам, «мы даже не знаем, что произойдет через четверть года».

Многие связывают его решение с отказом ЕС выделить Венгрии 20 млрд евро из-за опасений по поводу прав человека и коррупции в стране.

Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными, независимо от сделки по помощи Украине, сообщил неназванный европейский дипломат агентству Reuters вскоре после объявления о сделке.

По его словам, Венгрии предстоит выполнить свои собственные обязательства, чтобы иметь право на получение средств ЕС.

Венгрия заблокировала помощь Украине в декабре, но не стала тогда препятствовать началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Орбан был против, однако вышел из зала при голосовании, что позволило утвердить во многом символическое решение.

Саммит проходил на фоне массовых акций протеста фермеров, которые приехали на тракторах, перекрыли движение и разожгли костры в самом центре города. Они призвали лидеров уделить больше внимания вопросам стоимости жизни, включая высокие налоги и чрезмерное, по их мнению, регулирование со стороны Брюсселя.