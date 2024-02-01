Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух украинских чиновников, осведомленных с этим вопросом.
По данным агентства, посол Китая передал такое предупреждение во время встречи с украинскими чиновниками в Киеве в январе.
Министерство иностранных дел КНР и посольство Китая в Киеве, а также МИД Украины не ответили на запросы Reuters о комментариях, чтобы подтвердить это.
Сейчас в перечне международных спонсоров войны от НАПК указана 51 компания (по трем статусам приостановлено). Наибольшее количество, 14 компаний, происходит из Китая. За ним следуют США — 8, Франция и Германия — по 4.
В частности, в список попали следующие китайские гиганты:
- Alibaba Group Holding Limited;
- Xiaomi Corporation;
- Dahua Technology (вторая в мире по величине доходов компания по производству оборудования для видеонаблюдения);
- Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC);
- Китайская национальная морская нефтяная корпорация (CNOOC Group).
Один из собеседников Reuters отметил, что ситуация с «черным списком» может негативно повлиять на отношения Китая и Украины, однако Пекин не ставил никаких условий или «временных рамок», а просто высказал свою точку зрения по списку.
Другой источник агентства предположил, что Пекин может увязать это с закупкой Китаем украинского зерна. Поднебесная остается важным потребителем украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды. В 2023 году Китай занял второе место по количеству импортированной украинской агропродукции.
Что это за список спонсоров войны?
Национальное агентство по предотвращению коррупции ведет перечень международных спонсоров войны (и физических, и юридических лиц) которых автоматически вносят в World-Check — базу данных людей и организаций с повышенным риском, которую используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.
Юридических последствий внесения в этот список нет, только репутационные. НАПК говорит, что из-за этого сотрудничество с подобными компаниями становится рискованным и нежелательным для любого на международном рынке. В прошлом году Венгрия блокировала согласование помощи Украине, требуя убрать из списка венгерский OTP Bank.
Формальных критериев отбора в список нет. Однако НАПК рассматривает компании, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям рф, не выходили с российского рынка или даже увеличивают свое присутствие там во время российско-украинской войны.