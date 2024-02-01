Китай передал предупреждение Украине об ухудшении двусторонних отношений между странами из-за того, что китайские компании оказались в списке «спонсоров войны».

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух украинских чиновников, осведомленных с этим вопросом.

По данным агентства, посол Китая передал такое предупреждение во время встречи с украинскими чиновниками в Киеве в январе.

Министерство иностранных дел КНР и посольство Китая в Киеве, а также МИД Украины не ответили на запросы Reuters о комментариях, чтобы подтвердить это.

Сейчас в перечне международных спонсоров войны от указана 51 компания (по трем статусам приостановлено). Наибольшее количество, 14 компаний, происходит из Китая. За ним следуют США — 8, Франция и Германия — по 4.

В частности, в список попали следующие китайские гиганты:

Alibaba Group Holding Limited;

Xiaomi Corporation;

Dahua Technology (вторая в мире по величине доходов компания по производству оборудования для видеонаблюдения);

Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC);

Китайская национальная морская нефтяная корпорация (CNOOC Group).

Один из собеседников Reuters отметил, что ситуация с «черным списком» может негативно повлиять на отношения Китая и Украины, однако Пекин не ставил никаких условий или «временных рамок», а просто высказал свою точку зрения по списку.

Другой источник агентства предположил, что Пекин может увязать это с закупкой Китаем украинского зерна. Поднебесная остается важным потребителем украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды. В 2023 году Китай занял второе место по количеству импортированной украинской агропродукции.