Каждый третий народный депутат, подавший декларацию за 2022 год, только за первый год большой войны приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего приросли ценными активами представители "Слуги народа" и бизнес-группы "Довіра". (укр)

31 января 2024 года истек срок для подачи деклараций государственными служащими за 2021 и 2022 годы, в том числе – народными депутатами.

ЭП проанализировала их на предмет покупки, приобретения в собственность или пользования лично или близкими родственниками новых автомобилей и недвижимости. Анализ проводился только за 2022 год, потому что отчеты за 2023 год обнародовали только единицы. Вероятно, цифры у них будут еще больше.

Следовательно, за первый год великой войны депутаты задекларировали 134 новых транспортных средств, кроме 304, которые они имели. 109 депутатов приобрели хотя бы одно новое авто. Четверть сотни народных избранников машин не имеют или не подали декларации.