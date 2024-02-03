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Відео. Сурок Філ передбачив ранню весну

Категорія: Новини / Видео

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Главный синоптик планеты сделал свой прогноз. 2 февраля сурок Фил из городка Панксатони сообщил, что, выйдя после зимней спячки из норы, он не увидел свою тень, что знаменует приход ранней весны. 

В случае, если сурок видит свою тень и пугается, то это предвещает еще шесть недель зимы. 

За популярным мероприятием в этом году наблюдали около 10 тысяч зрителей, а прогноз сурка Фила зачитал президент организации "Ближний круг", которая поддерживает традицию Дня сурка в Панксатони. 

По статистике, сурок Фил гораздо чаще предсказывает продолжение зимы, чем раннюю весну, что не является неожиданным для климата штата Пенсильвания. 

День сурка, второе февраля является точной серединой астрономической зимы - между днем зимнего солнцестояния и днем весеннего равноденствия.




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