Как Toyota борется с электрификацией мирового рынка. Акио Тойода, нынешний председатель совета директоров Toyota и внук основателя Киичиро Тойоды, известен своей оппозицией полностью электрическому будущему. По его мнению, достижение углеродной нейтральности не сводится к простой замене двигателей внутреннего сгорания на электрические трансмиссии. Несмотря на то, что Toyota разрабатывает инновационные твердотельные батареи для EV, компания ещё не отказалась от других альтернатив — водорода и гибридов. Производитель настаивает на поддержании разнообразных альтернативах ископаемому топливу.
Toyota не верит в поглощение EV
По словам Акио Тойоды, продажи электромобилей будут составлять лишь 30% от общих продаж автомобилей на мировом рынке. А оставшиеся 70% составят HEV, FCEV и водородные двигатели. При этом топ-менеджер уверен, что автомобили с ДВС останутся, так как полная электрификация не везде возможна, поскольку в мире всё ещё есть миллиард людей, живущих в районах без электричества.
Популярные европейские и американские бренды заявляют, что полностью перейдут на электромобили к следующему десятилетию. Однако есть нюанс: «при наличии рыночных условий». Эта деталь является суровым напоминанием о том, что большая часть планеты ещё не готова принять электрификацию.
Будучи ведущим автопроизводителем по доле мирового рынка, Toyota прекрасно понимает это. В настоящее время только 16 стран развивают политику, которая предписывает полностью перейти на продажи только электромобилей к 2035 году или раньше. Этот момент не остался незамеченным Акио Тойодой, который подчеркнул, что полная электрификация не везде является жизнеспособным вариантом. Он заявил, что альтернативы ДВС — это ценный актив для Toyota, и в первую очередь речь идёт о гибридах.
Позиция топ-менеджера Toyota не безосновательна. Согласно последнему опросу корпорации KPMG среди тысячи руководителей автомобильных компаний, только 34% опрошенных уверены в положительной динамике развития EV-сегмента в ближайшем будущем. Интересно, что годом ранее этот показатель составлял 41%.
Гибрид вместо ДВС
Благодаря внедрению гибридных технологий несколько десятилетий назад, Япония стала единственной страной, которой удалось сократить выбросы CO2 на 23%. По мнению автопроизводителя, идея перехода на полностью электрические EV далеко не всегда является универсальным решением. «Я думаю, что это решат клиенты и рынок, а не регуляторы или политики».
Тойода настаивает на том, что главная цель — это сокращение вредных выбросов, а не отказ от ДВС. Председатель совета директоров впервые начал выступать против тотальной электрификации ещё в 2009 году.
В 2022 году Тойода убедил японское правительство поставить гибридные автомобили в равные условия с EV. Магнат индустрии утверждал, что гибриды — это такие же экологически чистые альтернативы, особенно при использовании синтетического топлива.
В апреле 2023 года Акио Тойода покинул пост генерального директора, передав свои полномочия Кодзи Сато, бывшему руководителю суббрендов Lexus и Gazoo Racing. Сато выступил за агрессивный переход на электромобили, не забывая при этом о водородных автомобилях. «Это не быстрая замена электромобилям, но людям полезно знать, что есть и другие варианты, особенно когда рост числа электромобилей остановится», — объяснил Сато.
Водородные двигатели
Toyota использовала различные платформы, чтобы продемонстрировать потенциал своей технологии водородных топливных элементов. Самым ярким примером стала Toyota Mirai — среднеразмерный седан с запасом хода 647 км и стоимостью 49 500 долларов. Несмотря на то, что Mirai не удалось добиться коммерческого успеха, Toyota не отказывается от своих водородных амбиций.
В 2022 году Toyota представила концепт Corolla Cross Hydrogen — кроссовер с водородным двигателем, в основе которого лежит новый тип ДВС. Трёхцилиндровый турбированный силовой агрегат объёмом 1,6 л был переделан под использование водорода в качестве топлива. Позже автопроизводитель показал прототип электрического Hilux на водородных топливных элементах с прогнозируемым запасом хода в 600 км. Компания показала, как водородное топливо может обеспечить большую грузоподъёмность и тяговое усилие для малотоннажного автомобиля по сравнению с электрическими силовыми агрегатами.
В ноябре 2023 года Toyota выпустила модель Crown с водородным двигателем и запасом хода 820 км, при этом заправить полный бак можно за три минуты. Crown FCEV — первый автомобиль Toyota, оснащённый недавно разработанной 2,5-литровой многоступенчатой гибридной системой.
Решение компании сделать ставку на водород — стратегический подход, который вполне может принести дивиденды.
Toyota не одинока в своём стремлении перенести двигатели внутреннего сгорания в будущее с нулевым выбросом углекислого газа. Компания сотрудничает с Yamaha, чтобы создать двигатель V8 на водородном топливе. Силовой агрегат основан на двигателе Lexus RC Coupe, он будет выдавать 455 л.с. при 6 800 об/мин. «Водородные двигатели позволяют сократить выбросы углекислого газа и в то же время сохранить нашу страсть к двигателям внутреннего сгорания», — считает президент Yamaha Motor Йошихиро Хидака.
Кроме того, Toyota входит в состав Hydrogen Council — международного консорциума, объединяющего Alstom, Daimler, BMW, Toyota и Air Liquide. Ассоциация уже инвестировала 5 млрд долларов во внедрение водородных решений в автомобильную промышленность.
В Европе Toyota планирует создать Hydrogen Factory Europe — местное предприятие, которое будет производить системы на водородных топливных элементах. Сейчас компания работает над новыми водородными силовыми агрегатами, которые должны поступить в продажу к 2026 году. По словам представителей Toyota, ожидается, что эта новая система позволит увеличить запас хода на 20%, а стоимость производства при этом снизится на треть.