Как Toyota борется с электрификацией мирового рынка. Акио Тойода, нынешний председатель совета директоров Toyota и внук основателя Киичиро Тойоды, известен своей оппозицией полностью электрическому будущему. По его мнению, достижение углеродной нейтральности не сводится к простой замене двигателей внутреннего сгорания на электрические трансмиссии. Несмотря на то, что Toyota разрабатывает инновационные твердотельные батареи для EV, компания ещё не отказалась от других альтернатив — водорода и гибридов. Производитель настаивает на поддержании разнообразных альтернативах ископаемому топливу.

Toyota не верит в поглощение EV

По словам Акио Тойоды, продажи электромобилей будут составлять лишь 30% от общих продаж автомобилей на мировом рынке. А оставшиеся 70% составят HEV, FCEV и водородные двигатели. При этом топ-менеджер уверен, что автомобили с ДВС останутся, так как полная электрификация не везде возможна, поскольку в мире всё ещё есть миллиард людей, живущих в районах без электричества.

Популярные европейские и американские бренды заявляют, что полностью перейдут на электромобили к следующему десятилетию. Однако есть нюанс: «при наличии рыночных условий». Эта деталь является суровым напоминанием о том, что большая часть планеты ещё не готова принять электрификацию.

Будучи ведущим автопроизводителем по доле мирового рынка, Toyota прекрасно понимает это. В настоящее время только 16 стран развивают политику, которая предписывает полностью перейти на продажи только электромобилей к 2035 году или раньше. Этот момент не остался незамеченным Акио Тойодой, который подчеркнул, что полная электрификация не везде является жизнеспособным вариантом. Он заявил, что альтернативы ДВС — это ценный актив для Toyota, и в первую очередь речь идёт о гибридах.

Позиция топ-менеджера Toyota не безосновательна. Согласно последнему опросу корпорации KPMG среди тысячи руководителей автомобильных компаний, только 34% опрошенных уверены в положительной динамике развития EV-сегмента в ближайшем будущем. Интересно, что годом ранее этот показатель составлял 41%.

Гибрид вместо ДВС Благодаря внедрению гибридных технологий несколько десятилетий назад, Япония стала единственной страной, которой удалось сократить выбросы CO2 на 23%. По мнению автопроизводителя, идея перехода на полностью электрические EV далеко не всегда является универсальным решением. «Я думаю, что это решат клиенты и рынок, а не регуляторы или политики». Тойода настаивает на том, что главная цель — это сокращение вредных выбросов, а не отказ от ДВС. Председатель совета директоров впервые начал выступать против тотальной электрификации ещё в 2009 году. В 2022 году Тойода убедил японское правительство поставить гибридные автомобили в равные условия с EV. Магнат индустрии утверждал, что гибриды — это такие же экологически чистые альтернативы, особенно при использовании синтетического топлива.

В 2022 году Toyota продала всего 20 тыс. электромобилей, что составило лишь 0,2% от общего объёма. Это вызвало недовольство инвесторов, которые опасались, что японский автопроизводитель упускает прибыль, в то время как другие получают выгоду от растущего рынка электромобилей.