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Учора, 20:00

Старий, але перевірений Windows 3.11 на німецькій залізниці

Категорія: Новини

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На германской железной дороге используют Windows 1993 года, — Bild

В последние годы железная дорога Германии постоянно подвергается критике из-за опозданий поездов. Тем большее возмущение вызвала вакансия компании Siemens Mobility, которая производит ж/д составы. Она искала IT-специалиста по работе с системой Windows 3.11, которая вышла в ноябре 1993 года. После скандала в СМИ вакансию удалили.

В Siemens ответили журналистам, что, поскольку поезда и железнодорожная инфраструктура имеют срок службы 30 и более лет, компания продолжает использовать старые проверенные системы.




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