Грузинская СДБ сообщила, что обнаружила взрывные устройства, которые везли из Украины в Россию, и утверждает, что причастен к этому одессит, баллотировавшийся в депутаты от партии "Слуга народа" в 2020 году, передает УНИАН.

Как заявляет Служба государственной безопасности Грузии, во время обыска микроавтобуса, принадлежащего украинцу, обнаружены взрывные устройства, замаскированные под два аккумулятора электромобиля. В обоих было заложено по шесть устройств, содержащих пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества - 14 килограммов.

"В контейнеры также было помещено 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано", - уверяет грузинская сторона.

Утверждается, что устройства и вещества завезли в Грузию из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию через КПП "Сарфи" на минивэне, который принадлежит гражданину Украины. "Посылку" планировали доставить в город Воронеж (РФ) через КПП "Дарьял".

"Службой государственной безопасности установлено: к ввозу указанных взрывных устройств в Грузию и их перемещению по всей территории Грузии причастны 7 человек из Грузии, 3 из Украины и 2 из Армении", - заявили в грузинской спецслужбе.

Как уверяет СДБ, "процесс" организовал Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в депутаты Одесского городского совета от партии "Слуга народа". Он уроженец Батуми. СДБ Грузии говорит, что Шарашидзе отслеживал перемещения упомянутых взрывных устройств, находясь за пределами Грузии.

Спецслужба Грузии утверждает: все шесть устройств изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения - "заряд вещества намного мощнее заряда взрывного тротила". Сейчас СДБ продолжает следственно-оперативные мероприятия.