Грузинская СДБ сообщила, что обнаружила взрывные устройства, которые везли из Украины в Россию, и утверждает, что причастен к этому одессит, баллотировавшийся в депутаты от партии "Слуга народа" в 2020 году, передает УНИАН.
Как заявляет Служба государственной безопасности Грузии, во время обыска микроавтобуса, принадлежащего украинцу, обнаружены взрывные устройства, замаскированные под два аккумулятора электромобиля. В обоих было заложено по шесть устройств, содержащих пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества - 14 килограммов.
Утверждается, что устройства и вещества завезли в Грузию из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию через КПП "Сарфи" на минивэне, который принадлежит гражданину Украины. "Посылку" планировали доставить в город Воронеж (РФ) через КПП "Дарьял".
Как уверяет СДБ, "процесс" организовал Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в депутаты Одесского городского совета от партии "Слуга народа". Он уроженец Батуми. СДБ Грузии говорит, что Шарашидзе отслеживал перемещения упомянутых взрывных устройств, находясь за пределами Грузии.
Спецслужба Грузии утверждает: все шесть устройств изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения - "заряд вещества намного мощнее заряда взрывного тротила". Сейчас СДБ продолжает следственно-оперативные мероприятия.