Букингемский дворец сообщил, что у короля Карла III выявлена раковая опухоль.

Это – не рак предстательной железы, но он был обнаружен во время недавнего лечения, которое он проходил из-за аденомы простаты, пишет Би-би-си.

Других подробностей, в том числе в какой стадии находится заболевание короля и каковы врачебные прогнозы, в заявлении дворца нет, однако говорится, что в понедельник король начал проходить «соответствующий курс лечения».

Букингемский дворец также отметил, что король «в целом позитивно настроен по отношению к своему лечению и рассчитывает как можно скорее вернуться к полноценному выполнению своей общественной деятельности».

При этом, в ближайшее время он будет реже присутствовать на публичных мероприятиях, эти обязанности на время прохождения курса лечения примут на себя другие старшие члены королевской семьи. Этот статус в настоящее время имеют его супруга, королева Камилла, сын — принц Уильям, брат — принц Эдвард и сестра — принцесса Анна.

Карл III по-прежнему продолжит выполнять свою конституционную роль главы государства, в том числе оформление государственных документов и частные встречи. К таковым, по словам источников Би-би-си, относятся и аудиенции с премьер-министром: они продолжат встречаться еженедельно.

Если врачи посоветуют минимизировать очные встречи, то будут приняты соответствующие меры.

На тот случай, если король не сможет выполнять свои обязанности как глава государства, существует отлаженная конституционная процедура. В подобном случае обязанности переходят к «государственным советникам».

В настоящее время в их число входят королева Камилла, принц Уильям, принцесса Анна и принц Эдвард. Принц Гарри и герцог Йоркский (он же принц Эндрю) к ним больше не относятся, поскольку не являются работающими членами королевской семьи.

Би-би-си узнала, что принц Гарри, живущий теперь в Калифорнии, поговорил с отцом и в ближайшие дни приедет в Великобританию.

В понедельник утром 75-летний король вернулся в Лондон из Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. В официальном сообщении также говорится, что он будет проходить лечение амбулаторно.

Подавляющая часть онкологической терапии проводится амбулаторно. Но даже это охватывает огромный спектр возможного лечения.

Химиотерапия также применяется в разных формах, каждая из которых может вызывать побочные эффекты. Но, поскольку мы не знаем, какой тип рака у короля, мы не можем строить догадки о том, какое лечение ему назначено.

Насколько нам известно, король Карл III лично рассказал о своем диагнозе ближайшим членам семьи, в том числе принцам Уильяму и Гарри, а также братьям и сестре: принцессе Анне и принцам Эндрю и Эдварду.

В воскресенье король присутствовал на службе в Сандрингеме и приветствовал собравшуюся толпу.

Более недели назад королю была сделана операция на предстательной железе в частной лондонской клинике.

Карл III решил публично рассказать о своем лечении, чтобы побудить большее число мужчин пройти обследование.

По имеющимся сообщениям он был рад полученной возможности повысить осведомленность общества об этой медицинской проблеме. После его заявления на сайте Национальной службы здравоохранения был отмечен резкий рост запросов (на 1000%) о проблемах и заболеваниях предстательной железы.

Вероятность заболеваний многими видами рака увеличивается с возрастом. В Британии в среднем более трети (36%) новых случаев рака диагностируется у людей в возрасте старше 75 лет.

Ведущий британский онколог и бывший руководитель онкологической программы ВОЗ профессор Карол Сикора полагает, что решение короля обнародовать свой диагноз поможет обществу лучше понять, что в действительности представляют собой подобные заболевания.