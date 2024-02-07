1:25 - В воскресный день, в Неделю 34-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский прибыл в пострадавшую от ракетного обстрела святыню – Спасо-Преображенский кафедральный собор города Одессы. Здесь Владыка митрополит возглавил Божественную литургию в сослужении клириков собора. За богослужением в этот день читался евангельский отрывок о богатом юноше, спросившем Господа Иисуса Христа о спасении.

3:49 - Воскресное архиерейское богослужение сопровождали песнопения в исполнении молодежного хора Свято-Успенской Почаевской лавры. Хор победил в конкурсе «Жизнерадостная колядка», организованном архидиаконом Андреем Пальчуком, и по приглашению от епархии посетил Одессу. Юные исполнители под руководством протоиерея Павла Дехтяра побывали в Свято-Успенском мужском монастыре, в Одесском оперном театре, в дельфинарии. А также выступили с благотворительным концертом в пользу восстановления Спасо-Преображенского кафедрального собора.

6:33 - 28-го января, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, община Свято-Успенского храма села Александровки Черноморской ОТГ совершила первую Божественную литургию в помещении, которое предоставил Александр Сорокин, многолетний благотворитель, трудами которого и строился захваченный храм Успения Пресвятой Богородицы.

11:30 - Дорогие братья и сестры! Наша помощь необходима протоиерею Вячеславу Герасименко, клирику Одесской епархии, который служит в Свято-Покровском храме города Килии. Несколько дней назад отца Вячеслава привезли в Одессу в очень тяжелом состоянии с диагнозом «энцефалит». Если у вас будет возможность помочь протоиерею Вячеславу Герасименко, мы оставляем реквизиты для помощи. 12:44 - 27-го января наша Церковь молитвенно чтила память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, жившей в IV веке. В монастырях и храмах были совершены торжественные богослужения. А в храме святой великомученицы Варвары также провели тематическую встречу, посвященную Православию в Грузии.

14:14 - Молитва — это ума и сердца к Богу возношение, на славословие и благодарение Богу, и испрашивание у Него потребных благ, душевных и телесных. Существо молитвы - это умное к Богу восхождение из сердца. Молитвенное правило не является существенной частью молитвы, а только внешняя ее сторона. Главное дело - это молитва ума и сердца к Богу, которая возносится со славословием, благодарением и прошением. Такие советы о молитве дает нам святитель Феофан Затворник. Пусть по его молитвам мы достигнем истинного дара молитвенного обращения к Создателю.