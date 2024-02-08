Поддержка США является критически важной для Украины в войне против России. Однако законопроект, который позволил бы поставлять американское оружие, провалили во время голосования в Сенате на фоне растущей оппозиции республиканцев. Как передает УНИАН, об этом пишет The New York Times.

По словам эксперта по вопросам России в вашингтонском Фонде Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, Украина могла бы эффективно продержаться некоторую часть этого года без большей американской военной помощи. Но со временем не будет никакой перспективы восстановить армию, и страна начнет медленно проигрывать.

Отсутствие дальнейшей американской помощи, по его словам, "укажет на суровую, негативную траекторию развития событий во второй половине этого года".

"Аналитики говорят, украинская армия не будет внезапно разгромлена, но деградация ее сил будет неизбежной. Европейские страны не имеют запасов оружия и боеприпасов американского уровня и вряд ли смогут восполнить этот пробел", – говорится в статье.

Отмечается, что со времен первых дней полномасштабного вторжения Украина еще не переживала такого неопределенного момента в войне. Россия подкрепилась оружием из Ирана и Северной Кореи.

В самых ожесточенных боях на Востоке, за город Авдеевку, соотношение огня российской и украинской артиллерии уже составляет пять к одному, говорят украинские командиры.

По словам журналистов, сейчас Украина снова ищет пути адаптации и импровизации, расширяя отечественное производство вооружений и больше полагаясь на беспилотники, но американская помощь остается крайне необходимой. Преимущество России в огневой мощи и личном составе вынуждает Украину отставать на большей части линии фронта.

"В определенной степени Украина сама виновата в своих проблемах. Коррупция, которая уже давно является проблемой в стране, высасывает миллионы из системы снабжения и других сфер", – пишет издание.

Западная поддержка Киева не поспевает за наращиванием военных запасов Москвы, поскольку Россия увеличила производство беспилотников, устранила недостатки в своей военной промышленности и подкрепилась поставками из Ирана и Северной Кореи.

Системы противовоздушной обороны, способные сдерживать массированные ракетные атаки, исчерпываются, заявили официальные лица, и являются крайне необходимыми.

Также сокращение американской помощи негативно повлияет на экономику, приведет к сокращению бюджета и росту инфляции. Предусмотренная американская помощь будет включать около 11 миллиардов долларов именно невоенного финансирования, пишет издание.

Неопределенность в вопросе помощи от США

В Сенате Соединенных Штатов Америки 7 февраля провалили голосование закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы. Однако в четверг, 8 февраля, Сенат повторно рассмотрит "чистый" законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без миграционной реформы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на провал голосования Сената США за законопроект о помощи Украине. Он заявил, что Республиканская партия США предает демократические свободы, проваливая это голосование.