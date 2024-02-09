Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Дата: Сьогодні, 14:00
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Сьогодні, 14:00
Такого ринку ти ще не бачив! Великий Недільний базар у Березівці Одеська область
Категорія:
Новини
/
Видео
Автор:
Сан Саныч
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9-02-2024
Такого ринку ти ще не бачив! Великий Недільний базар у Березівці Одеська область
9-02-2024
WP: Через нестачу піхоти у ЗСУ на передовий падає бойовий дух і є страх, що фронт розвалиться
9-02-2024
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8-02-2024
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Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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